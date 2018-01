Italiaanse school verbant naam Jezus uit kerstlied

Om niet-katholieke kinderen niet voor het hoofd te stoten, liet een leerkracht afgelopen kerst haar klas een kerstliedje zingen met ”Peru” in de rol van Jezus.

Wat rijmt er op het woord Gesù (Jezus), moet een lerares van een basisschool in de buurt van Pordenone (Noord-Italië) hebben gedacht. Peru natuurlijk. En zo liet zij kinderen van acht jaar een kerstliedje instuderen waarbij Gesù was vervangen door Peru, het land.

Dat schoot bij een aantal ouders in het verkeerde keelgat. Volgens de lokale krant Messaggero Veneto had de lerares het liedje aangepast om kinderen niet van streek te maken die niet christelijk waren.

De directeur van de betreffende school, die heet naar een katholieke zalige, zegt desgevraagd het niet eens te zijn met de lerares. „Als een lied het woord Jezus bevat, kan dat niet worden veranderd. Als men van mening is dat bepaalde teksten onaangenaam zijn, moet men vooraf een andere keus maken. De betreffende lerares heeft spijt betoond.”

Daarmee was de kous voor de school af. Politieke partijen waren echter roodgloeiend. De gouverneur van de regio Friuli-Venezia Giulia voelde zich verplicht een waarschuwing uit te vaardigen voor „handelingen die lijken op censuur van de christelijke traditie.”

Het is niet de eerste keer dat scholen in de snel veranderende Italiaanse maatschappij een spagaat maken. In december vierde een lagere school in Milaan het kerstfeest en noemde dat „het grote feest van de prettige feestdagen.” De directrice zei dat anders een kwart van de buitenlandse kinderen op de school zich uitgesloten zou voelen.