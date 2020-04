Israëlische rabbijn: Tegenwerken overheid rond corona is zonde

De leider van een ultra-orthodoxe gemeenschap in Jeruzalem, de Eda Haredit, heeft zijn volgelingen opgeroepen alle regels van de overheid te volgen om het coronavirus te bestrijden.

Rabbijn Yitzchok Tuvia Weiss deed zijn oproep nadat hij zelf geïnfecteerd bleek met het virus en in een ziekenhuis in Jeruzalem moest worden opgenomen.

De regering van Israël heeft al geruime tijd grote moeite om aan orthodoxe bevolkingsgroepen in het land duidelijk te maken dat regels die de verspreiding van het virus moeten tegengaan op te volgen. Zo werden tot voor kort in veel plaatsen op de sabbat gewoon diensten georganiseerd in de synagogen, terwijl de regering dat verboden had. Voor synagogediensten is geen online alternatief omdat Joden op de sabbat geen apparatuur mogen bedienen.

De coronaepidemie lijkt in Israël vooral ultraorthodoxe gemeenschappen te treffen. Zo zijn er in de stad Bnei Barak, waar veel orthodoxe Joden wonen, 730 mensen geïnfecteerd en in heel Jeruzalem 780. Sommige gemeenschappen erkennen de staat Israël niet. Leiders van de Eda Haredit hebben nu gezegd dat volgelingen die de overheidsrestricties niet opvolgen, een „grote zonde” begaan.