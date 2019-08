Israël verwelkomt steeds meer toeristen

Het toerisme in Israël zit in de lift. De belangrijkste reden om naar Israël te komen, is bezoek aan familie en vrienden en pelgrimage.

Dat zegt het Israëlische ministerie van Toerisme. Volgens berekeningen van het Israëlische Centraal Bureau voor Statistieken arriveerden er vorige maand 322.800 toeristen in het heilige land. Dat is ruim 10 procent meer dan in juli vorig jaar. Er kwamen meer reizigers uit China, Portugal, Italië, Spanje, Mexico en Brazilië.

In de periode tussen januari en juli dit jaar bezochten ruim 2,5 miljoen toeristen Israël. Dat was eveneens een toename van 10 procent in vergelijking met 2018.

Vorig jaar deed een recordaantal van ruim 4,1 miljoen toeristen Israël aan. Hun komst leverde het land 5 miljard euro aan inkomsten op. De meeste toeristen kwamen vorig jaar uit de Verenigde Staten, gevolgd door Frankrijk, Rusland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Vier van de vijf meest bezochte plekken in Israël liggen in Jeruzalem. De Westelijke Muur trok de meeste bezoekers, gevolgd door de Heilig Grafkerk, de Via Dolorosa en de Olijfberg. Buiten Jeruzalem deed het oude centrum van het havenstadje Jaffa het goed.

Van de toeristen is 61 procent christelijk en 22 procent joods. Ruim 12 procent rekent zich tot geen enkele godsdienst. Ook moslims, boeddhisten, hindoes en baha’is wisten Israël te vinden.

Behalve voor familiebezoek en pelgrimage komen toeristen voor een rondreis en ontspanning.