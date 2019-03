Iran wil aantal christenen verminderen

De organisatie ”In Defense of Christians” haalde „bijna een dozijn” Iraanse christenen naar de Verenigde Staten. Iran wil het aantal christenen in het land verminderen, maar de actie van de Amerikanen riep onmiddellijk vragen op.

De Iraanse christenen die eind vorige maand in Los Angeles arriveerden, maakten deel uit van een groep van 87 christenen. Die hadden ruim twee jaar geleden hun toevlucht in Oostenrijk gezocht. Hier zou hun asielprocedure voor de Verenigde Staten worden verwerkt, onder de bepalingen van het zogenoemde Lautenberg Amendment. Volgens ingewijden zijn er door dit programma het afgelopen decennium in alle stilte ruim 30.000 Iraniërs naar de Verenigde Staten gehaald. Het ging om religieuze minderheden: Joden, christenen en Bahai’s.

Asielafwijzing

De 87 Iraanse christenen die eind 2016 in Oostenrijk arriveerden, hadden alles achtergelaten. Ze zouden direct doorreizen naar de Verenigde Staten, maar tot hun ontsteltenis kregen ze in Oostenrijk te horen dat hun asielaanvraag was afgewezen en dat ze moesten terugkeren naar Iran. Van Amerikaanse zijde werd geen enkele reden gegeven voor deze asielafwijzing. Leden van het Amerikaanse Congres begonnen de zaak te volgen.

Het was duidelijk dat de levens van deze 87 christenen in gevaar zouden komen indien ze gedwongen werden naar Iran terug te keren. In Oostenrijk waren ze als illegalen in een onmogelijke positie terechtgekomen. Onder druk van organisaties als ”In Defense of Christians” liet het Witte Huis in Washington weten „de kwestie met grote aandacht te volgen.”

Waarom een deel van de 87 Iraanse christenen toestemming kreeg om naar Los Angeles te reizen, blijft onduidelijk. Net zoals het lot van de andere christenen die nog steeds in Oostenrijk verblijven.

Voorkeursbehandeling

Volgens sommige Amerikaanse bronnen zouden de christenen het slachtoffer zijn geworden van een richtingenstrijd binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een belangrijke stroming zou de mening zijn toegedaan dat religieuze minderheden in Iran geen voorkeursbehandeling moeten krijgen.

Invallen

Dat de vervolging van religieuze minderheden in Iran een realiteit is, bleek uit het onlangs gepubliceerde rapport ”Schendingen van de rechten van christenen in Iran in 2018”. Het onderzoek kwam tot stand door samenwerking van de organisaties Open Doors, Middle East Concern en Everyone Free to Believe. Volgens het rapport begon eind vorig jaar een „ongekende golf van invallen bij christenen” met „grote aantallen arrestaties als gevolg.”

Bekend is dat de Iraanse autoriteiten huiskerken binnenvallen en jacht maken op christelijke bekeerlingen vanuit de islam. Ook christelijke gemeenschappen die al eeuwen in Iran wonen, lijden onder deze politiek. De 87 christenen die in 2016 naar Oostenrijk vluchtten, waren vrijwel zonder uitzondering lid van de Assyrische en Armeense gemeenschappen in Iran.

Het onderzoeksrapport concludeerde dat in eerste instantie het Iraanse ministerie voor Veiligheid verantwoordelijk was voor de toegenomen geloofsvervolging. Christelijke gemeenschappen worden voortdurend geobserveerd en deze informatie wordt vervolgens doorgespeeld naar de Iraanse Revolutionaire Garde. Die arresteert de christenen, onder het voorwendsel dat ze een gevaar vormen voor de „nationale veiligheid” of dat ze „christelijk zionisme” promoten.

Terreurcampagne

De Iraanse geleerde dr. Majid Rafizadeh vermoedt dat de Iraanse autoriteiten met deze terreurcampagne christenen willen aanzetten om het land te verlaten. Hij schreef onlangs dat dit „automatisch betekent dat het aantal moslims in Iran procentueel stijgt naarmate er minder christenen in het land wonen.”