In Maastricht is zaterdag het inloophuis van het Leger des Heils geopend. Ds. Ron van der Spoel, predikant-pionier bij de IZB (hervormd-gereformeerde organisatie voor missionair werk), gaat een dag per week het nieuwe centrum ”Meet and Greet” runnen.

Over doel van het inloophuis zegt ds. Van der Spoel: „We willen mensen te ontmoeten en daarmee iets van de liefde van Jezus laten zien.

