Influencers actief voor Duitse kerk

Het rooms-katholieke bisdom Münster stelt vier influencers (beïnvloeders) aan. Dat meldde de kerk maandag. Het bisdom start, in navolging van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), met een online-offensief.

Doel is om zowel de „mooie momenten van het leven” alsook de schaduwzijden daarvan in beeld te brengen. Jule (38), Ralf (32), Maria (19) en Sonja (34) gaan sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en YouTube inzetten en willen de ruim 22.000 parochianen zo over hun schouder laten meekijken.