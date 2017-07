ICRC zit in zijn maag met oudste lidkerk GKV na ‘vrouwenbesluit’

Het recente besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) om vrouwen tot alle ambten toe te laten, is voer voor discussie op de algemene vergadering van de International Conference of Reformed Churches (ICRC), die woensdag met een bidstond in het Canadese Jordan is geopend.

De oorspronkelijke agenda van de ICRC vermeldde de kwestie van het vrouwenbesluit van de GKV niet. De agenda was al vastgesteld toen de synode van de GKV in juni knopen doorhakte over de positie van vrouwen. Een van de lidkerken van de ICRC, de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de Verenigde Staten, heeft al aangekondigd dat ze vanwege dit besluit het lidmaatschap van de GKV van de ICRC ter discussie gaat stellen.

Dr. M. H. Oosterhuis van de deputaten betrekkingen buitenlandse kerken en preses van de vrijgemaakt gereformeerde synode, is aanwezig op de ICRC-vergadering. „Het kan natuurlijk zijn dat de motie niet in behandeling genomen wordt en er eerst een tijd van bezinning komt. Zo niet, dan verwacht ik dat de kwestie al op de eerste dag aan de orde komt.”

Veel bijval

Dr. Oosterhuis houdt er rekening mee dat de motie van de OPC veel bijval krijgt. „We nemen als GKV op dit punt een uitzonderingspositie in binnen de ICRC. Toch staan we voor deze zaak. We hebben dit besluit op goede Bijbelse gronden genomen en er veel studie van gemaakt. Ik ga daarom met vertrouwen het gesprek aan, al maak ik me niet veel illusies dat het op de vergadering tot grote veranderingen zal leiden. Veel lidkerken tonen grote bezorgdheid over dit punt. Die zullen ons zeker aanspreken.”

Normaal gesproken heeft het deputaatschap alleen het doel om de boodschap van de synode mee te delen en faciliterend op te treden in de communicatie van de kerken. Dr. Oosterhuis: „Ik heb nu echter een dubbele pet op, die van deputaat en van synodepreses. Ik spreek ook namens de synode en zal het besluit dus verdedigen.”

ICRC-secretaris ds. James Visscher: Netwerken kerken van groot belang

Oudste lidkerk

De GKV zijn een van de oudste lidkerken van de ICRC. En juist over het lidmaatschap van deze kerk gaat de discussie in Canada. In de praktijk heeft de ICRC zich ontwikkeld tot een alternatieve Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR). De koers van deze in 1946 opgerichte organisatie (die eerst Gereformeerde Oecumenische Synode (GOS) heette), leidde tot onvrede bij verschillende kerken, mede door het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Terwijl de GKV indertijd initiatiefnemer waren om de GOS te verlaten, vanwege de besluiten van de GKN ten aanzien van vrouw en ambt en homoseksualiteit, en de ICRC op te richten, staat nu de eigen positie binnen de ICRC ter discussie. De Christelijke Gereformeerde Kerken en de OPC stapten na de assemblee in Harare in 1992 uit de GOR omdat de GKN lid konden blijven. CGK en OPC werden daarna lid van de ICRC.

Het is volgens ICRC-secretaris ds. James Visscher moeilijk te voorspellen hoe het debat over de GKV zal verlopen. „Het besluit van de GKV werd vlak voor deze vergadering van de ICRC genomen. Ik verwacht echter dat de gedelegeerden goed zullen luisteren, zorgvuldig wegen wat er wordt gezegd en dat ze op een eerlijke en respectvolle christelijke wijze zullen reageren.”