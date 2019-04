Een bezoek aan de Kerk in Irak, dat laat je niet koud. Jan Dirk van Nifterik (Stichting HVC) vraagt verschillende teamleden van Expeditie Mosul naar wat hen het meest is bijgebleven van deze reis.

Er is een honger naar het Evangelie in Irak en christenen hebben hoop in de meest hopeloze situaties! Dit is de zesde en laatste vlog van Expeditie Mosul. Wilt u blijven bidden voor Irak? Bedankt voor uw meeleven en gebed! #ExpeditieMosul