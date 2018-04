„Huwelijk draait om opofferende liefde”

Zelfopoffering staat centraal in het huwelijk. Die gedachte gaat in tegen de trend in de samenleving die gericht is op zelfontplooiing, ook op het gebied van relaties.

Tijdens een regionale studiedag donderdag in Nijkerk, georganiseerd door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, stond het pastoraat rondom het zevende gebod centraal. Er kwamen vragen aan de orde over huwelijk, relaties, echtscheiding en seksualiteit.

Ds. J. Belder, emeritus predikant uit Harskamp, hield een lezing over de nieuwe visies op huwelijk en relaties. Hij stelde dat een lage seksuele moraal typerend is voor het heidendom van alle tijden. „Mensen mogen met hun lichaam niet doen wat zij willen. Wie Gods gebruiksaanwijzing negeert, doet dat tot schade voor zichzelf en zijn naaste.”

Volgens ds. Belder zijn overal in de samenleving de gevolgen van een ontspoorde seksualiteit zichtbaar. De predikant wees erop dat het ”ik” steeds belangrijker is. „Het ”ik” werd bevrijd uit de knellende dictatuur van kerk en christelijke moraal. Het werd het nieuwe ijkpunt. Alles moet leuk zijn en vooral leuk blijven. Kruisdragen is een wezensvreemd woord geworden.”

Positieve kanten

Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, trok in zijn openingstoespraak enkele Bijbelse lijnen vanuit Efeze 5. Hij wilde niet beginnen met het benoemen van de problemen, maar juist de positieve kanten van het huwelijk noemen. „Man en vrouw mogen elkaar tot hulp zijn in opofferende liefde, ook bij het ouder worden. De waarde hiervan voor hun eventuele kinderen en kleinkinderen moet niet onderschat worden.”

Vergunst zei dat de essentie van de liefde in het huwelijk ligt in de toewijding aan en de opoffering voor de ander. „Het gaat in het huwelijk niet om de eigen ontplooiing, maar om de wederzijdse ontplooiing. Het is goed om een offer voor de ander te brengen.”

De sleutel om het huwelijk te begrijpen, ligt volgens Vergunst in het mysterie van Gods omgang met de mensen. „Jezus toonde zelfopofferende liefde. Dat is wat de huwelijkspartners moeten leren. Daarvoor is de Heilige Geest nodig, anders komt het niet verder dan het eigenbelang.”

Tijdens een workshop onder leiding van ds. P. M. van ’t Hof, hervormd predikant te Huizen, werd nagedacht over de omgang met echtscheiding. Volgens de predikant zijn kerkenraden vaak te laat op de hoogte van huwelijksproblemen onder gemeenteleden. Hij adviseerde te streven naar openheid, zodat de problemen gesignaleerd en gedeeld worden.

Hertrouwen na echtscheiding is een probleem wanneer er in het vorige huwelijk geen sprake was van overspel, zo blijkt uit Mattheüs 19:9. Daarom worden volgens ds. Van ’t Hof dergelijke huwelijken in zijn gemeente niet kerkelijk bevestigd. Predikanten zijn echter wel aanwezig op het feest om uit Gods Woord lezen.