Hof Den Haag: Ook interne stukken kerkenraad vallen onder inzagerecht

Ook interne kerkelijke stukken zoals mail en correspondentie vallen onder het inzagerecht van de AVG.

Dat valt op te maken uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dinsdag.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Dordrecht moet van het hof aan een gemeentelid kopieën geven van meer dan 30 documenten waarin haar persoonsgegevens staan.

Het gaat in deze zaak om een conflict tussen een gemeentelid en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Dordrecht. Het gemeentelid verzoekt de kerkenraad in december 2017 om kopieën van mailverkeer en correspondentie over de laatste drie jaar waarin haar persoonsgegevens voorkomen.

De rechtbank wijst op 21 augustus 2018 het grootste gedeelte van het verzoek af. Wel wordt de kerkenraad bevolen enkele documenten aan het gemeentelid te verstrekken.

Het hof Den Haag vernietigde dinsdag de beschikking van de rechtbank en wijst daarentegen het grootste deel van het verzoek toe.

Concreet betekent dit dat de kerkenraad aan het gemeentelid kopieën van meer dan dertig documenten dient te geven. Wel mag de kerkenraad de documenten die ze verstrekt anonimiseren. De kerkenraad zorgt er dan voor dat, ter bescherming van de privacy van kerkenraadsleden, niet zichtbaar is wie een bepaalde uitlating heeft gedaan, bijvoorbeeld door namen zwart te maken.

Advocaat mr. Bart Bouter die het gemeentelid heeft bijgestaan, is tevreden met de uitspraak. „De kerk heeft in deze zaak de vertrouwelijkheid gebruikt als schild om een AVG-verzoek tot inzage af te weren. Daarvan zegt het hof nu: dat gaat niet door. Je moet als kerkenraad een inzageverzoek heel serieus in behandeling nemen, want het recht op inzage is heel ruim. Wel moet de kerkenraad rekening houden met belangen van andere ambtsdragers die bescherming verdienen.”

Advocaat mr. dr. Pieter Pel uit zich kritisch over de beschikking van het hof. „Het inzagerecht is ruim, dat is wel in overeenstemming met het geldende recht. Wat ik wel heel bevreemdend vind is dat de categorie ”stukken van intern beraad en overleg” helemaal wordt miskend. En daarmee ook de jurisprudentie hierover. De Hoge Raad heeft bepaald dat deze stukken van intern beraad en overleg niet vallen onder het inzagerecht. Dat onderscheid is hier helemaal verdwenen. Ik had deze uitspraak daarom zo niet verwacht.”