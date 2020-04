Het loopt nog geen storm bij de thuishulpgroep

De thuishulpgroep van de gereformeerde gemeente in Alblasserdam verwachtte het druk te krijgen tijdens de coronacrisis, maar tot nu toe valt het aantal hulpvragen mee. „Veel gemeenteleden krijgen hulp van familie of buren.”

Elk gemeentelid dat kampt met ziekte en zorgen mag aankloppen bij de hulpdienst. „Zijn er zorgen rond een zwangerschap? Onderging iemand een operatie en is hij of zij niet goed ter been? Heeft iemand behoefte aan bezoek? Mensen mogen ons altijd bellen”, vertelt coördinator Jeanette van der Linden van de thuishulpgroep ”Hand- en spandiensten”.

Het idee voor een thuishulpgroep ontstaat in 2004 tijdens een Bijbelstudieavond van de +21-vereniging. Daarop wordt het boekje van de overleden predikant ds. D. Rietdijk over Timothëus behandeld. Een aantal jonge moeders is verbaasd over de grote naastenliefde in de eerste christengemeente.

Ze besluiten een organisatie te beginnen die praktische hulp biedt aan gemeenteleden die het moeilijk hebben. „In onze plaats woont veel import, mensen komen van buitenaf. Zij kunnen niet automatisch op familieleden of vrienden terugvallen als er zorgen zijn. Wij wilden iets opzetten om kortdurende hulp te bieden waar dat nodig is”, zegt Van der Linden.

”Hand- en spandiensten” beschikt over ruim negentig vrijwilligers die ingezet kunnen worden. Voornamelijk vrouwen, maar er is ook een aantal mannen. Ze bezoeken oude mensen, rijden iemand naar het ziekenhuis of de tandarts of doen boodschappen.

De vrijwilligers, in de leeftijd van 22 tot 72 jaar, zijn allemaal lid van de gereformeerde gemeente in Alblasserdam. Ze hebben zichzelf aangemeld als vrijwilliger of zijn benaderd door een van de coördinatoren. In 2019 ontving de groep 109 hulpvragen en gaven vrijwilligers ruim 1500 uur hulp. Het bezoekwerk en het vervoer van mensen maakten daarvan het grootste deel uit.

Boodschappen

Toen de coronacrisis uitbrak en mensen niet meer naar de kerk konden, belden coördinatoren op aanraden van de kerkenraad alle ouderen van de gemeente. Ze vroegen of mensen de mogelijkheid hadden om de kerkdienst online te volgen en of ze hulp nodig hadden, zegt Van der Linden. „Ik verwachtte dat er hulpvragen uit zouden voortkomen, maar dat viel mee. Veel gemeenteleden krijgen hulp van familie of buren. Winkeliers in Alblasserdam bieden aan om de boodschappen thuis te brengen.”

Een aantal ouderen gaf aan dat het fijn zou zijn als iemand boodschappen voor hen doet. „Daar hebben we jongeren van de +14-jeugdvereniging voor gevraagd. Zij lopen het minste kans op besmetting.”

Sommige hulpvragen kunnen nu niet uitgevoerd worden, zegt Van der Linden. „Wij geven op dit moment geen huishoudelijke hulp en brengen geen bezoeken. De bezoekvrijwilligers bellen in plaats van dat ze bij iemand langsgaan.”

Of het aantal hulpvragen nog toe gaat nemen, durft de coördinator niet te zeggen. „Als de crisis voortduurt, kan het goed zijn dat meer mensen een beroep op ons gaan doen, maar dat is lastig in te schatten. Mogelijk bellen we alle ouderen binnenkort nog een keer om de behoefte te peilen.”

De meeste leden van de gemeente weten de thuishulporganisatie wel te vinden, denkt ze. „Onze contactgegevens staan in de gemeentegids en in de kerkbode. Een meisje van zeventien jaar stuurde kaartjes naar alle 65-plussers uit de kerk waarop ze de telefoonnummers van de coördinatoren heeft gezet. Als mensen hulp nodig hebben, hoeven ze alleen maar de telefoon te pakken.”

Het is een Bijbelse gedachte om in moeilijkheden naar elkaar om te zien, vindt Van der Linden. „De geraakte werd door zijn vier vrienden naar de Heere Jezus gedragen. Zo mogen wij elkaar helpen.”

serie

Kerk in coronatijd

In een serie van zeven artikelen wordt stilgestaan bij de gevolgen van het coronavirus voor het kerkelijke leven. Deel 5: de thuishulpgroep.