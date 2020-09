Hervormd Huizen stelt ambten open voor vrouwen

Drie van de vier wijkgemeenten van de hervormde gemeente Huizen (HGH) stellen vanaf 2022 de ambten van ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester open voor vrouwen.

Dat schrijven de vier wijkkerkenraden in het Huizer Kerkblad van 11 september.

De kerkenraad van wijkgemeente Oude Kerk is het oneens met het besluit van de kerkenraden van de wijkgemeenten Meentkerk, Nieuwe Kerk en Zenderkerk en heeft besloten de preekbeurten van zijn predikant in die wijkgemeenten terug te geven aan de algemene kerkenraad. De kerkenraad wil wel deel van de HGH blijven uitmaken.

De wijkgemeenten van de HGH worden al jaren gediend door predikanten van die lid zijn van de Gereformeerde Bond (GB) binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de GB, laat in een reactie weten dat „deze kerkenraden zich op dit punt niet conformeren aan wat de Gereformeerde Bond al decennia op basis van het Schriftverstaan uitdraagt. In hun beleid zijn ze autonoom en ze bewegen zich binnen de kerkordelijke ruimte, dat is helder. Maar omdat het GB-bestuur de overtuiging heeft dat die ruimte er binnen het geheel van Gods Woord niet is, betreuren we dit door drie wijkkerkenraden genomen besluit, waarmee tegelijk de eenheid van de gemeente grote schade oploopt.

Terwijl het Nieuwe Testament ons een royale inschakeling van de vrouw in het gemeentewerk leert, hebben Jezus en Paulus de regering van de kerk en daarmee de ambten voor de man gereserveerd. Het raakt je als vandaag de dag theologen –vanaf de kansel– leidinggeven in dit debat op basis van onder meer Galaten 3:28, waarbij gelijkheid en gelijkwaardigheid vermengd worden.”