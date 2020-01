Hervormd gebouw Welgelegen in Heerde verkocht

De hervormde gemeente in Heerde gaat een kerkelijk centrum bouwen bij de Johanneskerk in het centrum van het dorp. Dat is mogelijk geworden nu jeugd- en verenigingsgebouw Welgelegen aan een plaatselijk vastgoedbedrijf is verkocht.

Welgelegen, dat circa 300 meter van de Johanneskerk verwijderd staat, was sinds 1957 in gebruik voor het kerkelijk jeugd- en verenigingswerk en werd ook verhuurd aan koren, verenigingen en instanties. Begin jaren zeventig werd de villa uit 1867 uitgebreid met een grote zaal en kelderruimten voor het jeugdwerk. Het pand, een gemeentelijk monument, heeft dertien jaar te koop gestaan. De hervormde gemeente kan er tot juni dit jaar gebruik van maken.

Het kerkelijk centrum is gepland op de plaats van de voormalige kosterswoning, die nu nog wordt benut als kerkelijk bureau. De hervormde gemeente neemt een architect in de arm die ervaring heeft met nieuwbouw naast een historisch kerkgebouw.

Het nieuwe centrum kan op z’n vroegst begin 2023 in gebruik worden genomen, verwacht voorzitter Dick Strijbos van de algemene kerkenraad. In de tussentijd wordt voor de kerkelijke activiteiten onder meer uitgeweken naar de gereformeerde Ontmoetingskerk en het koor en de kerkzaal van de Johanneskerk.