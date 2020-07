Hervormd Barneveld houdt openluchtdiensten in vakantieperiode

De hervormde gemeente in Barneveld houdt in de vakantieperiode elke zondagochtend een openluchtdienst in een weiland aan de rand van het dorp. Komende zondag is de eerste ‘hagenpreek’. Voorganger is oud-predikant ds. Paul Blom uit Rijssen.

Er zijn maximaal 250 bezoekers toegestaan, die onder meer de anderhalvemeter afstandsregel in acht moeten nemen. In overleg met de burgerlijke gemeente wordt bekeken of dit aantal kan worden opgehoogd. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden.

De openluchtdienst vervangt de doorgaans drukbezochte tweede ochtenddienst in de Goede Herderkerk, met liederen uit de bundels Op Toonhoogte en Weerklank. „Een treffend verschil is dat er buiten meegezongen mag worden”, aldus de initiatiefnemers.