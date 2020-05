Herinrichting Willibrordkerk Oegstgeest

De protestantse gemeente Oegstgeest gebruikt de coronaperiode, nu er geen zondagse diensten zijn, voor de herinrichting van de Groene of Willibrordkerk, schrijft ze op haar website. De gemeente wil voorzien in een beter verwarmingssysteem en wil meer zitcomfort.

De huidige verwarming wordt vervangen door een systeem van vloerverwarming gecombineerd met convectoren. Hierdoor is er sprake van een gelijkmatige en energiezuinige klimaatbeheersing.

Er komen, in plaats van de stoelen die er nu staan, kerkbanken die worden overgenomen uit een andere kerk. Onder de banken komt een stenen vloer met daaronder de vloerverwarming. „Hergebruik van deze banken is een duurzame manier van het herinrichten van de kerk.”

De voorste rijen stoelen worden niet vervangen door banken, zodat het mogelijk blijft om flexibel om te gaan met de opstelling van dit zitgedeelte.

Ooit was de kerk helemaal met klimop begroeid. Daarom heet ze in de volksmond nog steeds het Groene Kerkje. De Groene of Willibrordkerk, zoals het bedehuis officieel heet, is een van de 298 Groene Kerken in ons land. Met Groene Kerken willen de organisaties Kerk in Actie en Tear kerken ondersteunen om duurzamer en groener te worden.

De naam Willibrord verwijst naar de zendeling die naar Nederland kwam. Willibrord werkte hier rond het jaar 725 en het zou vooral op zijn aanwijzing zijn geweest dat op deze plaats in 739 het eerste kerkje van Oegstgeest werd gebouwd.