Henry Sire: Paus is machtspoliticus en bestuurlijke chaoot

De huidige paus is geen irenische en democratische kerkleider, stelt de Spaans-Britse historicus Henry Sire in een boek over Franciscus. Hij is een machtspoliticus, bestuurlijke chaoot en product van een „liberale maffia” die zich momenteel sterk maakt achter de schermen van de Rooms-Katholieke Kerk.

Sire uit deze beschuldigingen in zijn boek ”De dictator-paus. Het pausschap van Franciscus van binnenuit” (uitg. De Blauwe Tijger, Groningen), dat deze maand in een Nederlandse vertaling verscheen. De auteur schreef het aanvankelijk onder het pseudoniem Marcantonio Colonna, omdat hij vreesde dat het „regime” van Franciscus vergeldingsmaatregelen zou nemen. Sire wilde in het bijzonder die mensen beschermen die het Vaticaan met hem zouden kunnen associëren. Zijn naam werd in 2018 echter bekend toen hij bezig was met het beschrijven van een boek over de Orde van Malta, waarvan hij lid was. Hij werd direct geschorst door de inmiddels volledig door Rome overgenomen orde. De naam Henry Sire staat nu wel gewoon op de achterflap van het boek.

Met paus Franciscus is eigenlijk niemand blij, zo is als conclusie uit het spraakmakende boek te trekken. „Conservatieve katholieken maken zich zorgen over veranderingen in de morele leer die Franciscus lijkt te introduceren, en de liberalen zijn ontevreden omdat die veranderingen zo vaag geformuleerd zijn en niet ver genoeg gaan.” De progressieve opvattingen van de paus betreffen vooral de mogelijkheid om gescheiden en hertrouwde rooms-katholieken toe te laten tot de communie. Dat is voor sommige conservatieve rooms-katholieken zo revolutionair dat sommigen Franciscus zelfs als de komende antichrist zien.

De auteur zet uiteen dat de ”maffia van Sankt Gallen” –een groep progressieve rooms-katholieken die in het Zwitserse Sankt Gallen al vele jaren bijeenkwam ten behoeve van een liberale paus en een liberale kerk– verantwoordelijk is voor de keuze voor deze paus. De stemming was volgens de schrijver gemanipuleerd en onwettig. Het is een „kliek” geweest die de verkiezing heeft gebruikt voor haar eigen agenda.

Listig

Sire beschrijft de paus in zijn Argentijnse jaren als een listige, machtsbeluste en onberekenbare man. Hij eist loyaliteit en wie die niet toont, wordt gemarginaliseerd. Het is voor de schrijver een raadsel dat de van oorsprong conservatieve rooms-katholiek ineens veranderd is in de voorman van de liberale vleugel. „Deze verandering is voor velen het grote mysterie van zijn carrière.”

Van de met veel poeha aangekondigde vernieuwingen is niets terechtgekomen, zet Sire uiteen, zoals de aanpak van de morele en politieke corruptie van de Romeinse curie, het seksueel misbruik door de geestelijkheid en het financiële moeras van het Vaticaan. De paus trekt raadgevers aan die geen praktische ervaring hebben met de curie, wat Bergoglio –Franciscus’ eigenlijke naam– ook niet heeft.

Het beeld van een ‘liberale’ Franciscus tegenover een ‘conservatieve’ curie klopt volgens Sire niet: de curie is al decennia niet meer conservatief. Het staatssecretariaat –het filter tussen de paus en de curie– heeft nu meer macht dan ooit. Franciscus heeft niets gedaan aan het bestaan van een homoseksuele lobby; integendeel, hij maakt die juist erger. De paus hangt een gematigde opvatting aan met betrekking tot homoseksualiteit.

Kritische stemmen stellen dat Franciscus de rooms-katholieke leer over het huwelijk, het gezin en de menselijke seksualiteit bedreigt. Steeds meer klinkt het verwijt dat Franciscus de synodale vergadering over huwelijk en gezin manipuleert in de door hem gewenste richting. Hij is „de meest politieke paus in eeuwen”, aldus de auteur.

Is uw boek niet al te eenzijdig in de kritiek? Franciscus heeft toch hervormingen weten te realiseren?

„Mijn boek is niet bedoeld als een afgerond beeld van de paus, maar wil de alarmklok luiden over aspecten van zijn persoonlijkheid die niet alleen katholieken moeten aangaan, maar alle andere christenen. Mijn kritiek is niet gebaseerd op leerstellige kwesties, maar op het feit dat Bergoglio’s gehele carrière toont dat hij een slimme politicus is in de Argentijnse populistische traditie. Hij heeft de wereld bedrogen door zijn status als liberaal en hervormer. De reden dat de paus geen succes heeft gehad tegen de curie is dat hij zelfs geen poging daartoe heeft ondernomen. Hij heeft zichzelf met de meest corrupte elementen in de curie verbonden om zijn eigen politiek te bedrijven, die niets te maken heeft met hervorming.”