Haagse kerken beleggen Kroonbede

Haagse kerken hebben dinsdagavond de Kroonbede belegd. Diverse voorgangers spraken gebeden uit voor Prinsjesdag en politiek Den Haag.

De dienst werd geleid door ds. Maarten Groen, predikant van de christelijk gereformeerde kerk in Den Haag. Thema was ”bevrijding”, in het kader van 75 jaar vrijheid. Staatssecretaris Paul Blokhuis leverde een persoonlijke bijdrage. De jaarlijkse kerkdienst, die sinds het jaar 2000 in de week voorafgaand aan Prinsjesdag wordt gehouden, is bedoeld als laagdrempelige viering voor politici en burgers.