„Grand opening” Best Life Church Utrecht

De evangelische gemeente ”Best Life Church” in Utrecht organiseert op zondag 28 januari een „grand opening” in haar nieuwe kerkgebouw, de Jacobuskerk. Wethouder Kees Diepeveen zal een openingswoord spreken en landelijke media zullen aanwezig zijn.

De Jacobuskerk in de wijk Zuilen is de eerste kerk die verkocht is van de vijf rooms-katholieke kerken in Utrecht die verkocht gaan worden. Aanvankelijk had ook de oud gereformeerde gemeente in Nederland belangstelling om het gebouw te kopen. Parochianen van de Jacobuskerk hadden zich verenigd in de Stichting behoud Sint Jacobuskerk met behoud van de eredienst.

Uiteindelijk heeft Best Life Church het uit 1957 daterende kerkgebouw voor 1,2 miljoen euro gekocht, deelt voorganger Paul van der Boom mee. Hij zegt dat de gemeente jaren gespaard heeft om het te kunnen kopen. Die kerkte tot nu toe in een theaterzaal van het ”Vorstelijk Complex”.

De inrichting heeft een ware metamorfose ondergaan. Een groot LED-scherm van 7 x 3 meter is de aandachttrekker. Verder zijn er geluids- en lichtinstallaties geïnstalleerd en nieuwe stoelen geplaatst en is er tapijt gelegd en een lounge gerealiseerd. „We willen er iets moois van maken, een soort tempel van Salomo, zeg maar. Als onze jongeren trots zijn op hun kerk nemen ze hun vrienden mee”, zegt Van der Boom.

In het kerkgebouw, dat 550 zitplaatsen telt, worden ’s zondags twee diensten gehouden. Gemiddeld bezoeken zo’n 600 mensen per zondag de diensten.