GlobalRize op zoek naar chatters: „Je kunt zending bedrijven vanuit je luie stoel”

Veel christenen zitten thuis vanwege het coronavirus, terwijl het aantal mensen dat geestelijke vragen heeft toeneemt. Dr. Marten Visser zoekt chatters. „Je kunt zending bedrijven vanuit je luie stoel.”

Het coronavirus, dat is uitgegroeid tot een pandemie, teistert de hele wereld. De christelijke organisatie GlobalRize doet haar naam nu des te meer eer aan: ze verspreidt het Evangelie wereldwijd. „Ik voel me heel erg een wereldburger”, zegt Visser, directeur van GlobalRize.

Hij werkte voor de zending in Thailand en is nu druk bezig met het opzetten van internationale teams voor de organisatie, die sinds 2013 internetzending bedrijft. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van internet. Het is volgens Visser een laagdrempelige manier om contact te leggen en te onderhouden.

GlobalRize heeft 27 miljoen Facebookbezoekers. Momenteel zoeken 800 mensen per dag contact met de stichting. Die wees vorig jaar aan 34.000 mensen een mentor toe voor een online Bijbelcursus, die in het Nederlands, Engels en acht andere talen wordt gegeven.

Genoeg

Op Instagram postte Visser zaterdag de volgende oproep: „Zijn er nog mensen die, nu ze toch thuiszitten, Bijbelmentor via internet willen worden, of chatten over geestelijke vragen? Laat het me weten! Genoeg te doen!”

De coronacrisis houdt de ongeveer 400 medewerkers van GlobalRize flink bezig, aldus Visser. „In de vele gesprekken die ik wereldwijd met mensen voer, komt deze crisis voortdurend aan de orde. We hebben een Facebookgroep, die voorheen met veertig mensen per dag groeide. Maar sinds vorige week waren dat er opeens 2000 per dag.”

Ook de vraag naar Bijbelcursussen neemt toe. „We hadden afgelopen zondag een piek van 2700 nieuwe inschrijvingen voor de Engelse Bijbelcursus. Kortom, hier liggen kansen voor het Evangelie, en die zullen alleen maar groter worden.”

De medewerkers van GlobalRize zijn gewend om hun werk vanuit huis te doen. Dat bracht Visser op een idee. „Nu mensen noodgedwongen thuiszitten en wellicht minder werk hebben, kunnen ze juist mensen helpen die met geestelijke vragen zitten. Ze kunnen zending bedrijven vanuit hun luie stoel.”

Respons

Visser merkt vooralsnog een voorzichtige respons op zijn oproep. „Reacties komen langzamerhand via diverse kanalen binnen. GlobalRize heeft zo’n 180.000 oude contacten; mensen melden zich weer voor allerlei vragen.”

Visser ziet in de hele wereld een „crisissfeer” ontstaan. In India zijn er in verhouding nog weinig sterfgevallen door het coronavirus, maar ook dat land is al „platgelegd. In veel landen is men gewend om flinke beperkingen op te leggen. Dat is in Europa niet het geval, wat zijn weerslag heeft op het grote aantal doden.”

Iedereen houdt zijn adem in voor Afrika.

„Terecht. Veel van onze contacten hebben we in Afrika. Men kent daar nagenoeg geen ic-afdelingen in ziekenhuizen. Als de ziekte zich daar verspreidt, wordt de situatie veel dramatischer dan in Nederland en in geheel Europa. Toch hebben landen als Rwanda en Zuid-Afrika al drastische maatregelen genomen.

Ik krijg reacties van Afrikanen die zich afvragen of deze pandemie niet het teken van de eindtijd is. Of ze komen met de vraag of ze de kerk moeten sluiten. Iemand in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, mag al dagenlang zijn woning niet verlaten. We zijn momenteel bezig met het opzetten van een team in Zuid-Afrika, maar het reizen gaat nu moeilijk. Iemand uit Zuid-Afrika meldde dat het wel oorlog lijkt. De schappen in de winkels zijn leeg.”

Heeft u de indruk dat de wereldwijde coronacrisis zal leiden tot geestelijke bezinning?

„Niets gaat buiten het bestuur en plan van de Heere God om. Dat geldt ook voor de coronacrisis. Hij gebruikt die zeker om mensen stil te zetten en om hen te laten nadenken over de eeuwigheid en geestelijke zaken. Maar hoe breed dat gebeurt en hoeveel mensen na stilgezet te zijn een andere kant opgaan, durf ik echt niet te zeggen. Daar ga ik ook niet over. Wat wij nu doen, is ervoor zorgen dat het Evangelie klinkt en dat er mensen klaarstaan om alle vragenstellers op de Heere Jezus te wijzen.

Iedereen die nu leeft, gaat deze periode van coronacrisis nooit meer vergeten. Maar ik hoop dat er velen zijn die deze periode ook nooit meer vergeten omdat ze nu met de Heere gaan leven.”

>>globalrize.nl