GKV-moderamen stuurt brief over besluit vrouw

Het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft dinsdag een brief met uitleg verstuurd over het besluit om de ambten in de kerk te openen voor vrouwen.

De brief is geschreven in opdracht van de synode en gericht aan alle plaatselijke gemeenten van de GKV.

In de brief schrijft het moderamen over de achtergronden van de genomen besluiten en legt het uit hoe de synode tot een standpunt is gekomen. Verder maakt het moderamen duidelijk dat de plaatselijke gemeenten nu moeten besluiten hoe ze omgaan met de synodebesluiten. De kerkvergadering besloot dat de gemeenten vrij zijn om de ambten desgewenst niet te openen voor vrouwen.