Ghanese kerk voor migranten Amsterdam gekraakt

Het Amsterdamse krakerscollectief We Are Here, een groep van veertig Afrikanen zonder verblijfspapieren, heeft het zevenjarig bestaan ‘opgeluisterd’ met het kraken van een beoogde migrantenkerk.

Het gaat om een voormalige, leegstaande supermarkt aan het Leksmondplein in Amsterdam-Zuidoost. Op deze locatie wil de Ghanese migrantenkerk Replib gaan kerken. De gemeente gaf daar in mei een vergunning voor af, omwonenden verzetten zich vooralsnog sterk.

Het kraken van begin deze week geeft een nieuwe wending aan de zaak. Volgens woordvoerder Dokter Ko, de bijnaam van Ko van Melle, een bejaarde arts die de ongedocumenteerden van We Are Here al jaren medisch bijstaat, is het niet de bedoeling de migrantenkerk te verjagen. „Als de kerk in dit pand zou hebben gezeten, hadden wij dit niet gekraakt. Maar het stond leeg en onze mensen hebben al een week in het park geslapen. Daar konden ze niet blijven.”

Oogje in het zeil

Woensdagmiddag werd bekend dat de rechtse actiegroep Weg met We Are Here voor woensdagavond een demonstratie bij het gekraakte pand had aangekondigd. De politie hield een oogje in het zeil.

Tegenover De Telegraaf liet de Ghanese migrantenkerk weten dat de krakers er zo snel mogelijk uit moeten. De kerk spant daarom een rechtszaak aan.

Volgens Van Melle zitten er bij de huidige groep van We Are Here twee ongedocumenteerden van het eerste uur. Van de groep van tweehonderd uit de begintijd hebben er bijna 120 een verblijfsvergunning gekregen. „Je ziet: als je het lang volhoudt, gebeurt er vaak wel iets.”