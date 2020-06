GGiN laten een student toe

Het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft woensdag een student toegelaten tot de opleiding voor predikant.

Het betreft G. M. van Putten uit Gouda. Van Putten is 31 jaar, is gehuwd en vader van vier kinderen. Hij is werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee als plaatsvervangend groepscommandant.

De examens van student W. J. van Meijeren zijn in verband met ziekte uitgesteld tot september.

Het curatorium vergaderde in Barneveld.

De GGiN tellen 49 gemeenten, die gediend worden door acht predikanten.