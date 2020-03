GGiN: Houd richtlijnen overheid aan

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) adviseren plaatselijke kerken om de diensten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

In een vrijdag verstuurde brief geven de GGiN kerkenraden in „ernstige overweging” zich te houden aan de richtlijnen van de overheid. Die adviseerde donderdag bijeenkomsten met meer dan 100 personen, waaronder kerkdiensten, af te gelasten.

Het kerkverband oppert de mogelijkheid om meer dan twee diensten per zondag te houden. Ook een dienst waarbij de kerkgangers in verschillende zalen zitten, is een optie. Ouderen en zieken kunnen de diensten beter thuis via kerktelefoon of een andere internetverbinding beluisteren. In de kerk moeten mensen zoveel mogelijk verspreid plaatsnemen. „Laat het doorgeven van versnaperingen achterwege.”

De GGiN roepen de kerkenraden op om gehoor te geven aan eventuele nieuwe besluiten van de plaatselijke overheid of de veiligheidsregio.

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) lieten vrijdag in een brief aan de kerkenraden weten dat het coronavirus „proportionele maatregelen” rechtvaardigt. „Hierin zijn we niet alleen verplicht de adviezen van de overheid te respecteren en na te volgen (mits deze niet tegen Gods Woord in gaan), maar hebben we hierin ook een Bijbelse opdracht.”

De OGGiN adviseren gehoor te geven aan de maatregelen van de overheid en geen kerkdiensten te beleggen met meer dan 100 personen. „Verootmoediging en voorbede dienen bij deze samenkomsten een nadrukkelijke plaats te hebben, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.”

De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen ligt bij de plaatselijke kerkenraad. „Binnen de kaders van de kerkorde bepaalt de kerkenraad of en op welke wijze een eredienst kan plaatsvinden.”