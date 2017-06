GGiN bezinnen zich op zending en evangelisatie

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN), die woensdag in Barnevelt vergaderde, stelt een commissie in die zich bezint op zending en evangelisatie. Deze commissie neemt de verantwoordelijkheid over van de werkzaamheden die ds. J. A. Weststrate (Silverton (Zuid-Afrika)) momenteel uitvoert in Zuid-Afrika.

Het is een kerkelijke opdracht om zending en evangelisatie te bedrijven, stelde ds. J. Roos (Barneveld). „De zendingsopdracht ligt er ook nog in 2017.” Hij erkende dat de gegroeide praktijk is dat de GGiN de Mbumazending van de Free Presbyterian Church ondersteunt. Momenteel komt dat werk vooral neer op evangelisatie.

Een rapport van ds. G. H. Kersten over het werk van zendeling ds. D.J. Benjamin uit mei 1910, spreekt volgens de synode duidelijke taal. De predikant haalde Romeinen 1:14 aan: Beiden Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. „Ook wij zijn der Heidenen schuldenaars en schuldigen werden we tevens. (…) Ook de Heiden is Uw evenmensch. Ook Hij reist naar de eeuwigheid, ja, hij reist ten verderve heen, nademaal hem Gods getuigenis ontbreekt.”

Ds. J. A. Weststrate bedrijft momenteel op eigen initiatief zending, evangelisatie en ontwikkelingshulp onder de plaatselijke bevolking in Zuid-Afrika. Zijn stichting Bethlehem onderzoekt momenteel mogelijkheden om iemand uit te zenden voor het bedrijven van zending. In een door zijn vrouw gerunde gaarkeuken komen dagelijks zo’n 200 aidswezen en andere weeskinderen. „De deur is dus al geopend”, zegt ds. J. Roos (Barneveld).

Kerkelijke eenheid

De synode besluit de samensprekingen met het deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Gemeenten te continueren. Het embargo op het rapport uit 2011 is opgeheven; het blijft een intern synodedocument.

Er komt volgend jaar een boekje waarin begrijpelijk zal worden uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de leer van de Gereformeerde Gemeenten en van de GGiN met name voor de jongere generatie. De GGiN hebben met name moeite met leerstellingen die leven binnen de Gereformeerde Gemeenten, zoals het ”algemeen pleiten op de doop” en het ”onderscheid tussen evangelie- en verbondsbeloften”.

De GGiN gaan opnieuw samenwerken met de Commissie Catechese van de Gereformeerde Gemeenten om een catechisatiemethode samen te stellen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Kruiningen

Voorlopig adviseert de synode de gemeenten van de GGiN het boekje ”In goede orde” van de Gereformeerde Gemeenten te gebruiken als leidraad bij kerkelijke rechtsgang, kerkelijke procedures en kerkelijke tucht. De aanleiding hiervoor is rechterlijke uitspraak in de zaak-gereformeerde gemeente Kruiningen.

Het deputaatschap Algemene kerkelijke zaken onderzoekt aan welke eisen kerkelijke procedures vandaag de dag behoren te voldoen en welke artikelen van de Dordtse Kerkorde momenteel niet meer van toepassing zijn.

De website van het kerkverband krijgt een nieuwe domeinnaam. De gegevens die de afzonderlijke gemeenten moeten publiceren om in aanmerking te komen voor een ANBI-status waren te vinden op de website gergeminned.nl. Vanwege de komst van het Kerkelijk Bureau was een praktischer en compacter domeinnaam wenselijk voor onder meer e-mailadressen. De nieuwe domeinnaam is ggin.info. Ook het kerkelijk blad De Wachter Sions maakt hiervan gebruik.

Het Kerkelijk Bureau zet op verzoek van jongerencommissies en kerkenraden een database op met daarin onder meer jaarprogramma’s en sprekers van de verschillende jongerencommissies. Tijdens de landelijke toerustingsdag op 15 oktober 2016 hadden jongerenwerkers de behoefte daaraan geuit.

De synode staat positief ten opzichte van de komst van het Reformatiemuseum in Elburg. Ze ziet hierin echter geen taak voor het kerkverband, al staat het plaatselijke gemeenten vrij dit initiatief te ondersteunen. Op persoonlijke titel heeft mr. L. Vogelaar (ggiN Elspeet) zitting in het bestuur van met museum.

Euthanasie

Ds. A. Geuze, predikant van de Reformed Congration of North America (RCNA) in Chiliwack, geeft aan dat de gemeente Prospect Park (VS) nog maar vijftien kerkgaande leden telt. De gemeente heeft nog steeds een ouderling en twee diakenen, zodat het voortbestaan van de gemeente momenteel nog niet ter discussie staat.

De classis van de RCNA voert gesprekken met een gemeente in Zuid-Manitoba (Canada) voor toetreding tot het kerkverband. De classis heeft het besluit daartoe nog een jaar uitgesteld. Ds. Geuze is inmiddels één keer voorgegaan in deze gemeente.

Een commissie in de gemeente Chiliwack stelt momenteel een rapport op over acceptabele medische behandelingen ten aanzien van het levensbegin -zoals embryoadoptie- en het levenseinde - zoals stille euthanasie.

Ds. J. A. Weststrate leidt een project om de kanttekeningen te vertalen in het Zuid-Afrikaans onder supervisie van de Gereformeerde Bijbel Stichting. Hij werkt daarvoor samen met behoudende kerken in Zuid-Afrika.

Arbeiders

Ds. A. Schultink (Rhenen), voorzitter van het curatorium, sprak er zijn teleurstelling over uit dat er dit jaar geen nieuwe student kon worden aangenomen tot de studie voor predikant. Ds. Schultink riep op tot gebed of het de Heere mocht behagen vrij en soeverein arbeiders in zijn oogst uit te stoten.

Het curatorium heeft student D. E. van de Kieft uit Barneveld toestemming gegeven om met ingang van zondag in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) een stichtelijk woord te spreken. De eerste gemeente waar hij zal voorgaan is Aalsmeer.

Preses van de synode was ds. O. M. van der Tang (Alblasserdam). De predikanten van de GGiN vervullen deze taak bij toerbeurt. Ds. A. van Voorden (Opheusden) opende woensdagmorgen als consulent van de roepende gemeente De Beek-Uddel de vergadering met een meditatie over Handelingen 4:29.

Tot moderamenleden werden gekozen ds. J. Roos (Barneveld), ds. A. Schultink (Rhenen), ouderling W. Verboom (Vriezenveen) en ouderling G. R. J. van Heukelom (Nieuwerkerk (Zeeland)). Ouderling R. A. van der Garde (Opheusden) nam zitting als scriba-questor. Diaken M. Meijering was notulist.

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstonden in 1953 na een scheuring binnen de Gereformeerde Gemeenten. Het kerkverband telde per 1 januari 2017 24.318 leden: 12.198 belijdende en 12.120 doopleden.