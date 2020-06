GGiN benoemen twee evangelisten voor Zuid-Afrika

Het deputaatschap zending en evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft twee evangelisten voor het werk van Stichting Bethlehem in Zuid-Afrika benoemd. Dat maakte het deputaatschap vrijdag bekend.

Het gaat om drs. J. G. (Georg) Lindhoud (40) uit Barneveld en J. (Job) Bolier (33) uit Elspeet. Lindhoud is werkzaam als locatiedirecteur van het Hoornbeeck College in Apeldoorn. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft hij de opleiding tot godsdienstleraar gevolgd. Lindhoud is getrouwd en heeft vijf kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar. Het is de bedoeling dat hij op termijn een leidinggevende rol krijgt op de zendingsvelden van de GGiN in Zuid-Afrika.

Bolier werkt bij en is mede-eigenaar van NO3 omnicreatives, een marketingbureau. Hij heeft de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid voltooid aan de Universiteit Utrecht. Bolier is getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van 1 tot 7 jaar.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Gereformeerde Gemeenten in Nederland evangelisten benoemen. De evangelisten gaan zendingswerk verrichten voor Stichting Bethlehem in Zuid-Afrika. Deze stichting valt onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap.

Naast het verrichten van diaconaal werk is de hoofdtaak van de evangelisten om de bevolking bekend te maken met het Evangelie, aldus het deputaatschap. „Het uiteindelijke doel op langere termijn is het stichten van preekplaatsen en, in het verlengde hiervan, het institueren van gemeenten.”

De opleiding van de evangelisten start naar verwachting 1 oktober en duurt een jaar. De opleiding vindt gedeeltelijk in Zuid-Afrika plaats. Ds. J. A. Weststrate, oprichter van Stichting Bethlehem en predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland in Elspeet, neemt een deel van de opleiding voor zijn rekening en geeft ook begeleiding op de zendingsvelden.

Ds. Weststrate is vier jaar werkzaam geweest in de gemeente Silverton (Pretoria) en heeft in die tijd, samen met zijn vrouw, de eerste zendingsactiviteiten verricht. Stichting Bethlehem heeft deze activiteiten overgenomen en werkt aan de verdere toerusting op de twee bestaande zendingsvelden in Hammanskraal en Refilwe. In deze gebieden en in een nieuw zendingsveld in Phumzile deelt de stichting momenteel voedselpakketten uit vanwege de gevolgen van de coronacrisis. „Deze noodhulp en het andere diaconale daadwerk zijn de poort tot verkondiging van het Evangelie.”

Secretaris G. R. van Leeuwen van Stichting Bethlehem zegt „blij en dankbaar” te zijn voor de benoeming van de evangelisten. „We plaatsten een oproep voor een evangelist en kregen twee goede kandidaten. Omdat er werk genoeg is voor allebei, hebben we besloten om twee evangelisten te benoemen. Heel Bijbels, want de Heere Jezus zond Zijn discipelen ook in tweetallen uit.”

Er zijn nog drie veldwerkers werkzaam voor Stichting Bethlehem in Zuid-Afrika.