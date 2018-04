Gg Ermelo herdenkt 50-jarig bestaan

In Ermelo is zaterdag een herdenkingsboek gepresenteerd vanwege het 50-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente in die plaats.

De plaatselijke predikant ds. J. B. Huisman opende de bijeenkomst met een overdenking. Daarna overhandigde ouderling A. C. Duifhuizen het eerste exemplaar van het boek aan oud-ouderling J. de Pater. Duifhuizen schetste de hoofdlijnen van het ontstaan van de gemeente. Reeds in 1923 kwamen enkele mensen op een doordeweekse avond bijeen. De eerste dienst werd belegd in Telgt bij G. van Bentum. Zeventien personen waren toen aanwezig. Bij de instituering op 12 april 1966 telde de gemeente 80 (doop)leden. Bij het 50-jarig bestaan (in 2016) waren er 743 (doop)leden. Ds. A. Schot uit Nunspeet, die in april 2017 de rouwdienst van ds. P. Melis –de voorganger van ds. Huisman– had geleid, overhandigde vervolgens de nieuwe uitgave ”Uw God, mijn God”, een boek met 12 Bijbellezingen over Ruth, aan de weduwe van de overleden predikant. Deze Bijbellezingen had ds. Melis in Ermelo gehouden. De bijeenkomst werd besloten door de Ermelose oud-predikant ds. L. Blok uit Gorinchem. Beide uitgaven zijn verkrijgbaar bij de penningmeester van de kerk (0341-560349).