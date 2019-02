Gg Amersfoort benoemt Elenbaas tot veldwerker

De gereformeerde gemeente te Amersfoort heeft D. L. Elenbaas benoemd tot veldwerker voor het evangelisatiewerk in de stad.

Dat heeft ds. W. Visscher zondag aan de gemeente bekendgemaakt.

Vrijwilligers uit de gemeente zijn al jaren actief om in de stad evangeliewerk te doen. Drie jaar geleden werd in het centrum van Amersfoort een inloophuis geopend. Van daaruit zal Elenbaas vanaf september drie dagen per week aan het werk gaan.

Elenbaas werkt op dit moment nog als evangelist in Ecuador. Samen met zijn gezin werd hij in 2012 vanuit Bodegraven uitgezonden naar de stad Quevedo om pionierswerk te verrichten. In april keert de familie Elenbaas terug naar Nederland.