Geweld tegen christenen in India neemt toe

Christenen krijgen het steeds moeilijker in India. In de afgelopen tien jaar waren nog nooit zoveel geweldsincidenten als in 2017. De Indiase Evangelische Alliantie (EA) telde er meer dan 350. Maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger, denkt de organisatie.

De Indiase Evangelische Alliantie brengt ieder jaar een rapport uit over geweld tegen christenen in het Aziatische land. Dit keer telde de christelijke koepelorganisatie er „minstens 351.” Het gaat volgens de EA om geweldsincidenten waarvan bewezen is dat die hebben plaatsgevonden. Maar veel christenen, vooral in de noordelijke deelstaten van India, durven uit angst voor vergelding geen aangifte te doen bij de politie. Honderden aanvallen, vaak uitgevoerd door radicale hindoes, zullen dan ook nooit boven tafel komen.

De Indiase regering heeft inmiddels kennisgenomen van het recent verschenen rapport. Tijdens een zitting in het parlement kwam naar voren dat „etnisch geweld” –de term die wordt gebruikt om botsingen tussen verschillende religieuze groepen aan te duiden– de afgelopen drie jaar met 28 procent is toegenomen.

In veel kleine steden en dorpen wordt niet opgetreden tegen schendingen van godsdienstvrijheid. De EA-commissie die het rapport heeft opgesteld, vindt dat het de taak van de regering is om het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid ook voor „de armste mensen in de meest afgelegen dorpen” te handhaven.

Politie

Uit de cijfers blijkt dat christenen het slechtst af zijn in Tamil Nadu, een deelstaat in de zuidoostelijke hoek van India. Daar werden 52 aanvallen geregistreerd. Daarna volgen de noordelijker gelegen deelstaten Uttar Pradesh (50), Chhattisgarh (43), Maharashtra (38) en Madhya Pradesh (36). In de hoofdstad New Delhi ligt het aantal geweldsincidenten beduidend lager: 6. Dat komt mede doordat de nationale regering daar de politie aanstuurt. In andere deelstaten gebeurt dat door de hindoenationalistische partij BJP.

Heel het jaar door was er sprake van geweld tegen christenen. Vooral rond Pasen en Kerst –er gaan dan meer christenen naar de kerk– vonden er veel incidenten plaats. In april waren dat er 54, in december 40.

Verontrustend

„Het is verontrustend om te zien dat zelfs samenkomsten thuis door hindoeïstische rechtse activisten worden verstoord”, zei EA-voorzitter ds. Vijayesh Lal bij de presentatie van het rapport. „Daarmee worden de grondrechten met voeten getreden.”

Er vinden bovendien steeds meer aanvallen plaats op kerken op zondag. „En kinderen die met toestemming van hun ouders naar een christelijk kamp gingen, werden dagenlang vastgezet omdat de leiding werd verdacht van bekeringsdrang. Dat is gewoonweg te gek voor woorden.”

Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt voor vervolgde christenen, constateerde vorige maand al dat het aantal geweldsincidenten tegen christenen in India „schrikbarend” toeneemt. Op de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging steeg het land in vijf jaar van plaats 28 naar plaats 11 op de ranglijst.

Christenen meldden meer dan 600 incidenten met geweld. Een record, maar het werkelijke aantal ligt volgens Open Doors vele malen hoger. In India kwamen acht christenen om vanwege hun geloof.

De Indiase overheid voert volgens Open Doors een campagne die ervoor moet zorgen dat alle niet-hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme. Dit religieus nationalisme onder hindoes en boeddhisten groeit in heel Zuidoost-Azië.