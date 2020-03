„Geweld tegen christen India neemt toe”

Het aantal geweldsincidenten tegen christenen en kerken in India is in 2019 toegenomen.

Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Evangelical Fellowship van India (EFI). Het rapport, dat vorige week werd gepubliceerd, noemt 366 incidenten waarbij christenen het afgelopen jaar het doelwit waren. Dat is een toename van 12,5 procent ten opzichte van 2018. Toen maakte de organisatie melding van 325 aanvallen.

De meeste incidenten bestaan uit fysiek geweld, bedreigingen en intimidaties, aldus het jaarverslag. Daarnaast is het verstoren van kerkdiensten door religieuze radicalen of de politie in veel staten een nieuwe trend geworden.

Gewapend

Ook in 2020 houdt het geweld aan. Volgens de EFI hebben er in de eerste twee maanden van dit jaar ten minste veertig aanvallen op christenen plaatsgevonden.

Op 15 maart vielen zo’n dertig hindoe-extremisten, gewapend met hockeysticks en ijzeren staven, nog een kerk binnen. Dat meldde nieuwsdienst Morning Star News vorige week. De kerkleden moesten poseren alsof ze aan het kruis hingen.

Volgens de voorganger van de kerk hielden de aanvallers hen verantwoordelijk voor het toenemend aantal bekeringen in het gebied.