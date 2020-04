Gevangenisfoto toont vermagerde Chinese predikant Wang Yi

Het Chinese gevangenisleven eist duidelijk zijn tol van huiskerkpastor Wang Yi. Een recente foto toont een vermagerde en geboeide predikant.

Het is de eerste foto van de predikant sinds Chinese agenten hem eind 2018 arresteerden. Op het beeld, dat dateert van 25 maart 2020, is te zien hoe de voorganger van de Vroege Regen Verbondskerk (ERCC) duidelijk is afgevallen. Mentaal zou hij het goed maken. Dat staat in een via SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) verkregen begeleidend schrijven bij de foto.

Een gemeentelid van de ERCC dat anoniem wil blijven, zei dat hij de foto had ontvangen om de mensen die om Wang geven in te lichten over zijn huidige situatie. De foto was oorspronkelijk bedoeld om alleen binnen de kerkelijke gemeenschap verspreid te worden, maar werd uiteindelijk toch online geplaatst.

De predikant zit nog steeds vast in de plaats waar hij zijn protestantse huiskerk leidde: Chengdu. Volgens een ERCC-lid zou Wang eind januari van het detentiecentrum Chengdu Municipal Detention Center naar een andere gevangenis worden overgebracht, maar werd dit uitgesteld vanwege het coronavirus.

Bob Fu, voorman van de mensenrechtenorganisatie China Aid, schreef op Twitter naar aanleiding van de foto over „Gods geketende dienaar.” Hij riep op om voor pastor Wang te bidden.

Wang werd in december 2018 samen met meer dan honderd andere gemeenteleden opgepakt. Velen van hen werden weer vrijgelaten, maar pastor Wang bleef gevangen. Op 30 december 2019 veroordeelde een Chinese rechter hem tot negen jaar cel vanwege het „ondermijnen van de staatsveiligheid.”

Ondanks dat de familie van Wang niet gevangenzit, is ook haar vrijheid beperkt. De vrouw van Wang, Jiang Rong, en zijn ouders worden nauwlettend door agenten van de staatsveiligheidsdienst in de gaten gehouden.

Ook andere gemeenteleden ervaren, meer dan anderhalf jaar nadat China de huisgemeente sloot, nog steeds druk en intimidaties vanuit de overheid. De autoriteiten hopen zo dat de gemeente uit elkaar valt, aldus Gina Goh, regioleider voor International Christians Concern (ICC) in Zuidoost-Azië.

Verboden

Tijdens Pasen liet de overheid de gemeente dan ook niet met rust. De online kerkdienst die de ERCC hield, werd ruw verstoord toen de Chinese politie bij verschillenden gemeenteleden binnenviel. Bij een ander viel plotseling de stroom uit, terwijl weer anderen werden gebeld dat de politie snel op de stoep zou staan. Uiteindelijk werden er ten minste zes leden opgepakt en voor ondervraging naar het politiebureau gebracht, schrijft ICC.

Een gemeentelid vertelde tegen deze organisatie hoe hij via een videoapp meekreeg hoe de politie bij een gemeentelid het huis binnenstormde. „Ik zat in de Zoom-oproep, maar ik hoorde lange tijd niks. Ik dacht eerst dat dit een probleem met de netwerkverbinding was, maar ik hoorde al snel een ruzie. Onze collega Wang Jun vroeg toen: „Wie ben jij om dit te doen?””

Een ander gemeentelid, Zhang Jiangqing, werd volgens ICC door de politie gewaarschuwd geen diensten meer te volgen. „Neem geen deel meer aan verboden religieuze activiteiten. Luister niet meer naar preken van predikant Wang. Als je dit nog een keer doet, zullen we het serieus aanpakken en je meenemen.”