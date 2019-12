Gereformeerde kerk Lemmer na bijna 130 jaar dicht

De gereformeerde kerk aan de Nieuwburen in het Friese Lemmer stond zondag na bijna 130 jaar in het teken van de laatste kerkdienst. Vanaf nu worden de diensten gehouden in de Tjserke oan it Dok, zo meldt de website gereformeerdekerken.info: de kerk aan de dijk.

De laatste dienst stond onder leiding van emeritus predikant ds. E. van der Sluis te Joure, die van 2005 tot 2014 predikant was van de protestantse gemeente i.w. te Lemmer. Het orgel werd bespeeld door Dick Steenstra, die meer dan zestig jaar organist in de kerk was.

Tijdens deze tweede adventsdienst stond –ook– de sluiting van het kerkgebouw centraal, wat onder meer uitkwam in de gezongen liederen en in de lezingen, die genomen waren uit Openbaring 22:1-5, Mattheüs 3:1-3 en Micha 4.

Na de slotzang werden de liturgische attributen verzameld en de gereformeerde kerk aan de Nieuwburen uitgedragen, gevolgd door de gemeente, die in een stoet op weg ging naar de Tjserke oan it Dok, waar in het vervolg de diensten gehouden zullen worden.

Na de ‘uittocht’ van de gemeente –onder het zingen van het lied ”Wonen overal, nergens thuis”– sloot de kerkrentmeester de kerkdeur.