Gereformeerde Bond wil eigen theologisch onderzoek op de kaart zetten

Het theologisch instituut van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet het theologisch onderzoek in eigen kring stimuleren en zichtbaarder maken.

Algemeen secretaris drs. P. J. Vergunst geeft in het donderdag verschenen nummer van het GB-orgaan De Waarheidsvriend een toelichting op de plannen voor het theologisch instituut, dat volgend jaar van start gaat.

Prof. dr. H. van den Belt is vanaf januari, als hij hoogleraar wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voor één dag in de week vrijgesteld als directeur van het instituut. Hij gaat een onderzoeksprogramma opstellen. Uitgangspunt is theologiebeoefening „vanuit een gereformeerd karakter met de geschiedenis van met name de Reformatie en Nadere Reformatie als inspiratiebronnen.”

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond vindt theologisch onderzoek belangrijk voor het kerkelijk werk. Ook moet een theologisch instituut eraan bijdragen dat er op verschillende vakgebieden –zoals catechetiek en kerkrecht– kennis aanwezig blijft.

De hoofdtaak van het instituut is het „stimuleren en profileren” van het theologisch onderzoek binnen de Gereformeerde Bond. „Er zijn best veel predikanten en anderen bezig met theologisch onderzoek, maar het is vaak wat versnipperd en verborgen. Omdat het in de marge moet gebeuren, leidt het niet altijd tot de gewenste opbrengst.”

De gereformeerde theologie verkeert in Nederland in de marge, constateert Vergunst. Met het instituut hoopt de Gereformeerde Bond binnen de wetenschappelijke wereld „zichtbaar en betekenisvol” te zijn.