Gereformeerde Bond krijgt theologisch instituut

De Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland krijgt een theologisch instituut. Er wordt binnenkort voor één dag per week een directeur benoemd.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Gereformeerde Bond, dat vrijdag bij het GB-orgaan De Waarheidsvriend verscheen.

Het Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond gaat inventariseren wat voor onderzoek er in eigen kring plaatsvindt en „welke theologische disciplines ondervertegenwoordigd zijn.” Daarnaast gaat het gepromoveerden begeleiden bij hun verdere studie en onderzoek coördineren, „ook om de kansen op een benoeming aan hogeschool of universiteit te vergroten.”

Een commissie, bestaande uit prof. dr. M. J. de Vries, prof. dr. F. G. Immink en ds. J. J. ten Brinke, onderzocht het achterliggende jaar de haalbaarheid van een theologisch instituut.

Uit het jaarverslag over de periode 1 mei 2017-1 mei 2018 blijkt verder dat het aantal abonnees van De Waarheidsvriend licht terugloopt. Op 31 december waren dat er 9219. Eind 2016 telde het weekblad 9396 abonnees.

De GB sloot het boekjaar 2017 binnen begroting af met een negatief resultaat van 40.000 euro. Dat is een afname van 30.000 euro ten opzichte van 2016. Oorzaken zijn enerzijds hogere opbrengsten en minder kosten en anderzijds inkomsten uit nalatenschappen.