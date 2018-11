Gereformeerde Bond: Gesprek over huwelijk, relaties en zegen blijven voeren

De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil het gesprek over huwelijk, relaties en zegen blijven voeren.

Dat zegt algemeen secretaris drs. P. J. Vergunst in reactie op het donderdagavond genomen besluit van de generale synode van de Protestantse Kerk om de kerkorde niet aan te passen inzake het zegenen van het huwelijk tussen man en vrouw en van andere levensverbintenissen.

Vergunst is „dankbaar” voor de uitslag van de stemming en voor de wijze waarop het moderamen met het thema ”Huwelijk, relaties en zegen” in een op dit punt verdeelde kerk omgegaan is. „Tegelijk ging ik donderdag niet blij naar huis. Want het gaat niet om de uitslag van een stemming, maar om hoe de kerk het huwelijk als een instelling van God in onze kantelende cultuur blijft beschermen en hoe ze in de gebrokenheid van het leven hetero- en homoseksuelen pastoraal nabij is. In de kerk kan dat niet anders dan binnen de kaders van de beloften en geboden van God, de weg waarin Zijn zegen ontvangen wordt.”

Vergunst vindt het „moeilijk” om de verscheidenheid en diversiteit in denken en beleven in de kerk „allereerst als rijkdom” te zien. „Ondertussen zal de Gereformeerde Bond vanuit zijn roeping voor de kerk ook over dit thema het gesprek blijven zoeken.”