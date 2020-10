Gemengde reacties op John Pipers kritiek op Trump

Evangelicale leiders in de Verenigde Staten hebben verschillend gereageerd op een blog van de bekende theoloog John Piper. Daarin legt hij uit bij de komende presidentsverkiezingen niet te willen kiezen tussen twee kwaden.

Piper zegt „verbijsterd” te zijn dat veel christenen hun stem willen uitbrengen op de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Hij constateert dat zij dit verdedigen door een rangorde aan te brengen in het kwaad. „Veel christenen zien zonden zoals seksuele zedeloosheid, opschepperij, vunzigheid, zaaien van verdeeldheid en dergelijke, zonder dat er sprake is van berouw, slechts als kwalijk voor ons land. Maar beleid waardoor baby’s worden gedood, het geslacht wordt veranderd, vrijheid wordt ingeperkt en dat vergaand socialistisch is, wordt gezien als dodelijk.”

Volgens Piper is een dergelijke rangschikking on-Bijbels. Al deze zonden zijn „dodelijk, zij leiden tot eeuwig verderf.” Hij noemt het een denkfout dat zondig gedrag van leiders geen invloed heeft op hun omgeving. „Zonden klagen niet alleen de persoon zelf aan; ze corrumperen ook de natie. Een klein beetje zuurdeeg doortrekt het hele deeg (1 Korinthe 5:6). Slecht gezelschap bederft goede zeden (1 Korintiërs 15:33). (…) Er zijn zonden die mensen steeds meer in goddeloosheid doen toenemen. Hun woord zaait zich uit als kanker (2 Timotheüs 2:16-17). Er is een verbinding tussen het karakter van heersers en hun onderdanen. De Bijbel beschrijft soms een koning door te zeggen: Hij heeft gezondigd en deed Israël zondigen (1 Koningen 14:16).”

Abortus noemt Piper in zijn verklaring een ernstige zonde, maar dat christenen bij hun kiesgedrag de strijd tegen het doden van ongeboren leven zwaarder laten wegen dan het zondig gedrag van een leider, verbaast hem. „Het is verbijsterend om aan te nemen dat een pro-abortusbeleid meer mensen doodt dan een cultuurverzadigende, zelfzuchtige trots.” Christenen die prolifebeleid belangrijker vinden dan de persoon die het land leidt, verbreiden volgens hem een leugen. De kerk betaalt hiervoor „een hoge prijs.”

Piper roept christenen op tot bezinning. „Het is geen kleinigheid om lichtvaardig om te gaan met een patroon van openbaar gedrag dat niet slechts kwalijk is, maar tot de dood leidt.” Predikanten vraagt hij zich niet bezig te houden met politieke strategieën, maar zich te richten op het behoud van zielen.

De evangelicale columnist Michael Brown zegt de kritiek van Piper op het persoonlijk optreden van Trump te delen. Maar hij ziet een „groot verschil” tussen het steunen van een kandidaat die miljoenen levens wil doden en één die zich geregeld onbehoorlijk gedraagt maar toch het ongeboren leven beschermt en opkomt voor de christelijke vrijheden.

Tegelijk deelt Brown de zorg van Piper dat de steun aan Trump op termijn een negatief effect kan hebben op christelijke jongeren. „Maar laten we ons wel realiseren dat veel jongeren al afstand hebben genomen van het christelijk geloof. Daarom moeten we er nu alles aan doen om de christelijke waarden te behouden. En daar kan Trump een rol in vervullen.”

Robert Jeffress, baptistenpredikant in Dallas en lid van de evangelicale raad van Trump, deelt het standpunt van Piper absoluut niet. „Onze president heeft tal van maatregelen ten gunste van het leven, de kerk en christenen genomen. In de Bijbel staan tal van voorbeelden van koningen die zich niet als heiligen gedroegen, maar die wel het goede deden voor hun volk. Denk aan David, die zondigde met Bathseba. En aan Kores, die door God Zijn knecht wordt genoemd.”