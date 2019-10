Gemeente Israël mag kerkgebouw in gebruik nemen

De gemeente Grace and Truth in het Israëlische Kanot heeft als eerste kerk in de moderne geschiedenis van de staat Israël een gebruikersvergunning gekregen voor haar nieuwgebouwde kerk.

De vergunning is vorige week goedgekeurd en ondertekend. Het gebouw kan nu in gebruik genomen worden na een jarenlang proces, meldde het Steunfonds Israël Isaäc da Costa maandag.

De kerkbouw is mede mogelijk gemaakt door donaties aan het steunfonds. De gemeente heeft een gereformeerde signatuur en wordt gediend door ds. David Zadok. „In alles komt de Heere de eer en lof toe. Het is voor ons een grote vreugde en in veel opzichten ook voor het gehele lichaam van Christus”, aldus de predikant, die de donateurs niet alleen bedankt voor hun financiële bijdragen, maar ook voor hun geduld. Nadat het eerste bouwplan was gemaakt, duurde het nog meer dan tien jaar voordat de vergunning daadwerkelijk werd verleend.

De bouw van de kerk in Kanot was een van de bekendste projecten van het Steunfonds Israël Isaäc da Costa. De stichting viert dit jaar haar 20-jarig jubileum.