Geld gezocht voor nieuwe Engelse vertaling ”Institutie”

In Amerika wordt gewerkt aan een nieuwe Engelse vertaling van Calvijns ”Institutie” uit 1559. Wegens geldgebrek is het project echter tijdelijk stilgelegd.

Dat liet classica Jeannette Kreijkes-van Esch uit Rijssen deze week weten. Kreijkes, die als promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven werkt aan een dissertatie over Calvijns beroep op kerkvader Chrysostomus, is als externe vertaler en redacteur bij het project betrokken.

Het vertaalplan werd twee jaar geleden geïnitieerd door prof. dr. Richard A. Muller (Michigan, VS). Aanleiding was dat de meest recente Engelse vertaling van Calvijns ”Institutie”, die wereldwijd als standaard geldt, nogal wat vragen oproept. Het betreft de tweedelige editie van Ford Lewis Battles en J. T. McNeill uit 1960. Volgens de projectgroep is deze vertaling vaak niet to the point, bevat ze veel onduidelijkheden in de annotatie en is ze vanuit een barthiaanse visie geschreven.

Aanvankelijk wilde de projectgroep een revisie maken van de Engelse vertaling van de ”Institutie” van de hand van John Allen uit 1813. Gaandeweg bleek die editie echter meer fouten te bevatten dan aanvankelijk werd gedacht. Daarom is besloten toch te gaan werken aan een nieuwe vertaling, direct vanuit het Latijn en met gebruikmaking van Calvijns eigen vertaling in het Frans.

Het vertaalwerk wordt gedaan door dr. Raymond A. Blacketer (Michigan, VS) en Kreijkes, onder supervisie van prof. dr. Anthony N. S. Lane (Londen). Inmiddels zijn de vertalers gevorderd tot halverwege boek II van de ”Institutie”, die vier boeken telt. De evangelicale Amerikaanse uitgeverij Crossway (Wheaton, Illinois) gaat de uitgave verzorgen. De hoop is dat de vertaling over zes jaar het licht kan zien.

Omdat nu gekozen is voor een nieuwe vertaling, zijn de kosten aanzienlijk hoger dan aanvankelijk begroot. Gerekend wordt nu met een totaalbedrag van 1 miljoen dollar (bijna 900.000 euro). Daarvan neemt Crossway een kwart voor haar rekening.

Vanwege de nieuwe begroting heeft Crossway nu besloten het traject vooralsnog stil te leggen, tot er genoeg fondsen zijn gevonden om het hele project te financieren.

Volgens Kreijkes zou het jammer zijn als het project helemaal moet worden stopgezet, „gezien de kwaliteit van de vertaling en de annotaties en gezien het werk dat er al aan gedaan is.” Ze hoopt dat er ook vanuit Nederland steun komt voor het vertaalproject, „zodat een van de mooiste boeken uit de wereldliteratuur ook door toekomstige generaties gelezen blijft worden.”