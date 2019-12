Gebed voor opwekking overleden peuter VS

De ouders van de overleden Olive Heiligenthal uit Redding (Californië, VS) roepen op tot gebed voor opwekking van de peuter. De oproep trekt wereldwijd de aandacht en roept gemengde reacties op.

De tweejarige Olive overleed zaterdag in haar slaap. De peuter is de dochter van Andrew en Kalley Heiligenthal. Kalley is bekend als opwekkingsleider en zanger in de charismatische Bethel Church, een megakerk met zo’n 9000 wekelijkse bezoekers. Het muzieklabel van de kerk, Bethel Music, heeft wereldwijde bekendheid.

Na het overlijden van het meisje plaatste haar moeder een oproep op Instagram tot gebed. „We vragen om moedig, verenigd gebed van de wereldwijde kerk (...). Haar tijd hier is niet klaar, en het is voor ons de tijd om moedig te geloven en met vertrouwen uit te oefenen waar Koning Jezus voor betaald heeft. Het is tijd voor haar om tot leven te komen.” Ook in de daaropvolgende dagen plaatste Heiligenthal vrijwel dagelijks een bericht met deze strekking.

De oproep roept wereldwijd veel reacties op. Onder de hashtag #wakeupolive (word wakker, Olive) delen veel mensen, onder wie bekende christelijke artiesten, de oproep tot gebed. Anderen uiten kritiek en spreken bijvoorbeeld de zorg uit dat er door de nadruk op gebed voor een opwekking geen ruimte is om de dood van de peuter een plaats te geven.

De kritiek richt zich onder meer op de houding van de Bethel Church, onder leiding van predikant Bill Johnson. De kerk kent meerdere genezingsteams en ook het gebed om opwekkingen uit de dood zou vaker voorkomen.