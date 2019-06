Fusie hervormd en gereformeerd Zaltbommel

De gereformeerde kerk Het Anker en de hervormde gemeente Sint-Maarten in Zaltbommel zijn gefuseerd tot de protestantse gemeente Zaltbommel. Dit is op 2 juni gevierd in een feestelijke dienst, zo meldt de website van de gemeente.

De site vermeldt verder dat de eerste kerkdienst na de fusie, op Pinksterzondag, een oecumenische was. Er was toen een dienst samen met de Sint-Martinusparochie. In deze dienst gingen pastoor Roland Putman en ds. Jos de Heer voor.

Komende zondag is er onder het motto ”Toekomstmuziek” weer een ”Anders Vieren Dienst”. Dat betekent een gezamenlijk begin van de dienst. In het middendeel kunnen bezoekers kiezen uit onder meer wandelen, creatief bezig zijn of het volgen van de ”preek van de leek”. Daarna wordt er weer gezamenlijk afgesloten. „Met de Anders Vieren Diensten willen we vormgeven aan wat we geloven te mogen zijn: in alle veelkleurigheid één”, aldus de site.

Er is nog geen besluit genomen over de vaste locatie van de kerkdiensten. Op dit moment is de Sint-Maartenskerk de zomerkerk en Het Anker de winterkerk. De kortgeleden gerestaureerde Grote of Sint-Maartenskerk dateert uit de veertiende en vijftiende eeuw. Het Anker werd in 1978 gebouwd als gereformeerd kerkgebouw.