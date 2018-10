Fotoserie: mennonieten in Mexico

De amish in Noord-Amerika kennen we, maar dat er ook een mennonitische gemeenschap in Mexico leeft, is minder bekend.

Het gaat om zo’n 600 mennonieten die wonen in Sabinal, in de Mexicaanse staat Chihuahua. Ze leven –net als de amish– geïsoleerd, ze schuwen technologie en verplaatsen zich hoofdzakelijk met paard en wagen.

De mennonitische gemeenschap kwam in Sabinal terecht na omzwervingen in Polen, Oekraïne en Canada. Oorspronkelijk zijn ze van Nederlandse komaf. National Geographic portretteerde deze mennonieten in 2017 in de documentaire Living in a perfect world.

Fotograaf Herika Martinez maakte een fotoreportage voor persbureau AFP. Klik op de foto om de fotoserie te openen.

Lees meer over de Fehrs uit Sabinal in deze boekrecensie van Evert van Vlastuin:

