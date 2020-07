Fam. Van Ojen voor ZGG uitgezonden naar Albanië

Van onze verslaggever

Vanuit de gereformeerde gemeente te Zeist is dinsdag familie P. E. B. van Ojen uitgezonden naar Albanië. Van Ojen gaat voor de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) aan de slag als evangelist in Delvinë.

De uitzendingsdienst werd geleid door ds. J. J. van Eckeveld, emeritus predikant van de gemeente te Zeist. De tekst die in de Woordverkondiging centraal stond, was Johannes 10:16: „Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder.” De predikant sprak over Gods liefde tot de schapen en Zijn trouw over de schapen.

Ds. G. W. S. Mulder verrichtte als voorzitter van de ZGG de uitzending en las een welkomstbrief voor van het team uit Albanië.

Familie Van Ojen vertrekt donderdag naar Albanië.