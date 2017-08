Expositie Brouwershaven toont „protestantse gebruiken in kerk en gezin”

Bijbels, liedbundels, kalenders, liturgische voorwerpen: in de Grote of Sint-Nicolaaskerk aan de rand van het Zeeuwse stadje Brouwershaven is de komende weken een tentoonstelling te zien met afbeeldingen van „protestantse gebruiken in kerk en gezin.”

De expositie in de imposante Grote Kerk maakt deel uit van de „estafette” die de Protestantse Kerk in Nederland organiseert in het kader van 500 jaar Reformatie. Deze estafette, onder het motto ”Als een lopend vuur”, begon op 31 oktober vorig jaar in Amsterdam en deed sindsdien elke maand een andere provincie aan. Zaterdag draagt Zuid-Holland het estafettestokje –met bijbehorende kaars en koker met stellingen– in de kerk van de protestantse gemeente in Hoek over aan Zeeland.

Daar doet de estafette achtereenvolgens Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland aan. Thema is steeds ”Protestantse levenskunst”.

„Op vier plekken in onze provincie zijn werkgroepen enthousiast aan de slag gegaan om een mooi programma te maken”, schrijft ds. G. Klein in het voorwoord van het programmaboekje ”2017: 500 jaar protestant”. „U kunt tentoonstellingen bezoeken, u laten verrassen door kunst en een bonte geschiedenis van typisch protestantse voorwerpen, of lekker fietsen door het landschap van de Bevelanden tijdens een kerkenpadtocht, picknicken bij het beeld van Valerius in Veere, en nog veel meer. Kom, doe mee, laat u verrassen en inspireren door wat (kleine) protestantse gemeenschappen vandaag de dag vieren en beleven aan hun geloof, dat hun helpt te leven, elke dag.”

De tentoonstelling die tot 26 augustus te zien is in Brouwershaven, is het werk van een groep fotografen onder leiding van de Zeeuwse (lucht)fotograaf Joop van Houdt. (Historisch) materiaal geeft daarnaast een beeld van „wat protestanten onderscheidt.” Een foto-impressie van de expositie.

>>grotekerkbrouwershaven.nl voor meer informatie. De erfgoedsite zeeuwseankers.nl biedt daarnaast een overzicht van de activiteiten in het kader van de Reformatieherdenking in Zeeland. Ook het programmaboekje ”2017: 500 jaar protestant” is hierop te vinden.