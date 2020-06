Exodus uit Duitse volkskerken gaat door

Meer dan een half miljoen mensen hebben vorig jaar de twee grote Duitse kerken verlaten, 24 procent meer dan in 2018.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK), aldus de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea vorige week. Uit de twintig tot de EKD behorende landskerken traden vorig jaar zo’n 270.000 mensen, 22 procent meer dan in 2018. De RKK in Duitsland zag vorig jaar 272.668 mensen vertrekken, 26,2 procent meer dan in 2018.

Per 31 december 2019 telde de EKD nog 20,7 miljoen leden (2018: 21,1 miljoen); de RKK nog 22,6 miljoen (2018: 23 miljoen).

EKD-raadsvoorzitter dr. Heinrich Bedford-Strohm kondigde naar aanleiding van de dramatische cijfers een onderzoek aan naar de oorzaken van de terugloop. Overigens is het daadwerkelijke kerkbezoek nog dramatischer: gemiddeld bezoeken ’s zondags rond de 684.000 EKD-leden (3,2 procent) een dienst.

De universiteit van Freiburg becijferde vorig jaar dat het ledental van de beide Duitse volkskerken in 2060 tot in totaal 22,7 miljoen geslonken zal zijn.