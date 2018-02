Evangelicale organisaties in Anglicaanse Kerk fuseren

Twee Britse evangelicale organisaties binnen de Anglicaanse Kerk in Engeland, Church Society en Fellowship of Word and Spirit, gaan fuseren.

Dat maakten beide organisaties zaterdag bekend. Op 12 maart is er een vergadering in Londen waarin de fusie moet worden beklonken.

De Church Society is een belangenorganisatie met oude wortels. Aan een van de voorgangers van de organisatie, de Anglican Church Association –opgericht in 1865– was onder anderen de ook in Nederland bekende bisschop J. C. Ryle verbonden. Deze organisatie ging in 1950 samen met de National Church League. Een bekende evangelicale theoloog die zich nu nog verbonden weet met de Church Society, is de Brits-Canadese J. I. Packer.

„Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat anglicaanse evangelicalen eindelijk hun krachten bundelen, om pal te staan voor en samen te werken binnen de Church of Engeland”, zei ds. Lee Gatiss, directeur van de Church Society, zaterdag. „Dit is een heel positieve ontwikkeling, die ook tegenwicht biedt aan het beeld dat orthodoxe groeperingen alleen maar uiteenvallen of de kerk verlaten. Dat geldt niet voor ons. Conservatieve evangelicalen komen nader tot elkaar op een manier die niet eerder vertoond is, omdat de tijd het noodzakelijk maakt. Dit is de belangrijkste ontwikkeling onder anglicaanse evangelicalen in 25 jaar tijd, reden genoeg om dat te vieren. Al blijft er nog steeds veel om voor te bidden.”

De Church Society keert zich vanouds tegen de anglo-katholieke stroming binnen de Anglicaanse Kerk. Voorgangers van de organisatie werden in het leven geroepen als een reactie op de herleving van de rooms-katholieke liturgie in de Church of England in de 19e eeuw.

In de Anglicaanse Kerk in Engeland benadrukt de Church Society nog steeds het belang van de protestantse wortels van de Anglicaanse Kerk. Bovendien komt de organisatie op voor het handhaven van het Schriftgezag in de kerk. De organisatie keerde zich de afgelopen jaren tegen de aanstelling van vrouwen in de ambten in de Anglicaanse Kerk en tegen de aanstelling van geestelijken die een homoseksuele relatie hebben.

De fusiepartner van de Church Society, de Fellowship of Word and Spirit, is ontstaan in 1984 en richt zich op toerusting van christenen. Een belangrijke rol daarbij spelen de conferenties die de organisatie belegt. De meest recente daarvan, vorige maand, ging over evangelisatie in een postchristelijke samenleving.