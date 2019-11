Europese christenen hadden in 2018 vaker met vijandige bejegening te maken dan voorheen.

Het ”Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe” meldde maandag in zijn jaarrapport dat er vorig jaar ruim 325 incidenten waren. Daarbij was de godsdienstvrijheid in het geding. Er was bijvoorbeeld sprake van het aantasten van ouderrechten, maar ook van vernielingen aan kerken.