Episcopalen in Nederland vragen Rooms-Katholieke Kerk als waarnemer

Het Overleg Episcopale Kerken (OEK) in Nederland wil de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) uitnodigen als waarnemer. Dat maakte het OEK zaterdag in Utrecht bekend in een verklaring tijdens een conferentie over de positie van de Orthodoxe Kerk.

„We zijn van dezelfde katholieke familie”, reageert voorzitter van het OEK dr. Joris Vercammen desgevraagd. In het OEK hebben kleine episcopale kerken zitting, zoals oudkatholieken, oosters-orthodoxen, oriëntaals-orthodoxen en anglicanen. Samen hebben ze één zetel in de Raad van Kerken, waarvan ook de Rooms-Katholieke Kerk lid is.

Het OEK is blij dat de Orthodoxe Kerk actief wil deelnemen aan de oecumene, zo stelde het overlegorgaan in de verklaring. Met het oog op de 21e eeuw zijn „een gemeenschappelijke verwijzing naar de Schrift, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de dienst van het episcopaat noodzakelijke criteria voor de eenheid van christenen en hun kerken.”

Metropoliet Job Getcha, vertegenwoordiger van de heilige synode van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, zette uiteen dat de Orthodoxe Kerk bewust het gesprek wil aangaan met de moderne wereld. Op de vraag van de Syrisch- orthodoxe bisschop Mor Polycarpus wat nu de aard en het doel van eenheid van de kerken volgens de Orthodoxe Kerk is, antwoordde de metropoliet dat het hoogste doel van de oecumenische beweging het gebed van Christus is dat „allen één worden.” „Als we dit doel vergeten, een volledige eenheid, veranderen we de oecumene in een loutere ngo en mist zij elke vorm van inspiratie.”

Hij onderstreepte de inzet van de Orthodoxe Kerk op het punt van de oecumene. „Maar elke dialoog heeft zijn eigen grenzen. Het is erg moeilijk om een consensus te vinden met anglicanen, oudkatholieken, lutheranen en gereformeerden ten aanzien van de wijding van vrouwen en relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Maar als we geen eenheid in de waarheid kunnen vinden, laten we die dan zoeken in het leven, daar waar we iets gemeenschappelijks kunnen zeggen naar de wereld.”

Drs. Geert van Dartel, secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, typeerde de houding van de Orthodoxe Kerk ten opzichte van de wereld als een van dialoog, maar deze is wel „buitengewoon kritisch en alarmerend.” Oecumene zonder de orthodoxe en oriëntaalse kerken is wat hem betreft „ondenkbaar en onmogelijk.” Ten aanzien van de Nederlandse situatie hoopte hij dat de orthodoxe kerken in Nederland zich zouden aansluiten bij de gemeenschappelijke doopverklaring die in 2012 binnen de Raad van Kerken tot stand is gekomen.

Dr. Vercammen, aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk, wees op de gemeenschappelijke overeenstemming tussen de Orthodoxe Kerk en de episcopalen ten aanzien van „Schrift, credo en episcopaat.” „Geloof is meer dan persoonlijk geloof, het is een opgenomen worden in een gemeenschap, waarin de persoon tot zijn eigen recht en waardigheid komt. De Orthodoxe Kerk hebben we nodig vanwege haar mystiek en spiritualiteit.”