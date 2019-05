EO-Jongerendag: Stap in het licht

„Schaam je niet voor je duisternis. Stap in het licht.” Dat was zaterdag de boodschap tijdens de 45e editie van de EO-Jongerendag. Het christelijke muziekfestival vond voor het eerst plaats in Ahoy Rotterdam.

„We vieren vandaag ons geloof”, zegt presentator Joram Kaat (25). „Er is een God Die van ons houdt en Die met Zijn licht op ons schijnt. Hoe erg de duisternis ook is, dat licht mogen we verspreiden.”

”BEAM the Light” is dan ook het thema van de jongerendag. Daarmee wil de Evangelische Omroep (EO) aandacht besteden aan onderwerpen waar veel jongeren mee worstelen, zoals eenzaamheid en burn-out.

Het is donker in de Rotterdamse evenementenhal. Alle 15.000 plaatsen zijn bezet. Lampjes van smartphones dansen in de lucht. Dan gaan opeens alle lichten aan. „Zet ons hart in vuur”, zingt de BEAM-worshipband. „Laat er licht zijn in ons hart en in onze ogen. Schijn in ons, Jezus, zo bidden we.”

Even later: „Wat geweldig dat U hier bent. Ons loflied is Uw troon. We vieren het leven in Uw licht.”

Op een groot scherm verwijst evangelist David de Vos naar Johannes 1:4-5. „Hebben we er weleens over nagedacht dat licht duisternis nodig heeft om een licht te kunnen zijn? Gods licht schijnt het meest helder op de meest donkere plaatsen.”

Hij weet uit eigen ervaring wat het is om „down of depri” te zijn, om te „worstelen met zonden.” „Op Instagram zien we er altijd top uit. Maar dat is niet het hele verhaal. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren te maken hebben met depressiviteit en eenzaamheid.”

EO op zoek naar huiskamergevoel op jongerendag

De Vos adviseert problemen niet weg te stoppen. „Als er iemand op bezoek komt, ruim je vaak snel alle rommel op en doe je alle spullen in een kast. Totdat die zo vol zit dat hij explodeert. Als je zegt dat er een scheiding is tussen God en mens, voelen jongeren zich nog rotter. Toen Gideon bang was en zich verstopte, zei God tegen hem: Je bent een held. Toen de Emmaüsgangers vol twijfel Jeruzalem verlieten, liet Jezus Zijn licht zien. „Wie Mij volgt zal nooit is duisternis wandelen.”

Jezus wordt „aangetrokken door onze zwakheden”, zei De Vos. „Verberg ze dus niet. Schaam je niet voor je duisternis. Stap in het licht.”

Anne-Ruth (15) komt het podium op. Ze had de afgelopen vier jaar een „rotperiode” op school. „Medeleerlingen scholden me uit voor „dikke”, maakten varkensgeluiden en vernielden mijn fiets. Ze maakten voor mij een profiel aan op een datingsite, met als kenmerken: overgewicht, groot eter.

In de kerk hoorde ik dat God een plan voor mijn leven heeft. Maar als dit het leven is, dacht ik, dan hoeft het voor mij niet meer. Toch hebben de littekens van het pesten me dichter bij Hem gebracht.”

Haar getuigenis wordt met gejuich en geklap ontvangen. Dan is er weer muziek.

Tauren Wells, een Amerikaanse christelijke zanger, benadrukt dat God niet zomaar een licht is, maar hét licht. Populariteit en geld kunnen de duisternis in het leven niet verdrijven. „Nee, jullie hoeven die lichten niet te gebruiken. Het licht heeft een Naam en dat is Jezus.”

Kaat haakt daarop in. „We mogen weten dat het Licht op ons schijnt. Wat mooi en krachtig is dat. Maar misschien zeg je: ik voel Hem helemaal niet. We nemen nu een moment om met elkaar of voor elkaar te bidden. Misschien heeft iemand die naast jou staat dat Licht wel heel erg nodig.”

Op het scherm wordt een voorbeeldgebed geprojecteerd: „Here God, U brengt licht in ons leven. U helpt als we het moeilijk hebben. Uw licht is ook voor (…). Ik bid dat (…) uw liefde en kracht zal merken en voelen. Amen.”

De EO-Jongerendag, in 1975 voor het eerst gehouden in de Martinihal in Groningen, trok dit jaar 15.000 bezoekers. Ooit trok de bijeenkomst 50.000 bezoekers. Sinds 2002 is echter een daling te zien van het aantal jongeren dat naar de EO-Jongerendag komt. De afgelopen jaren daalde het bezoekersaantal verder, van 25.000 in 2015 naar 23.000 in 2017. Vorig jaar reisden 20.000 jongeren af naar het GelreDome in Arnhem.

BEAM, het jongerenmerk van de Evangelische Omroep, vindt persoonlijk contact belangrijk, zegt Kaat desgevraagd. „Dat willen we ook op de jongerendag. We willen een persoonlijkere sfeer creëren. Dat kan beter in een volle Rotterdam Ahoy dan in het GelreDome, waar duizenden plaatsen onbezet bleven. Hier heb je een huiskamergevoel.”

Tijdens de EO-Jongerendag verscheen een voorpublicatie van een nieuwe jongerenbijbel in de editie van de Bijbel in Gewone Taal (BGT). De Bijbel komt in het najaar uit.