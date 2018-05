Elburgers leren Bijbelteksten uit het hoofd

Een Elburgs project voor het aanleren van Bijbelteksten blijkt een succes. Op dit moment doen er meer dan 300 mensen mee. „Een Bijbel op je smartphone is niet voldoende.”

Een paar jaar geleden begon pastoraal werker Hans Scherphof van de hervormde gemeente Elburg in zijn gezin met het uit het hoofd leren van een gedeelte van 1 Korinthe 13. Daarna kwam hij op het idee om wekelijks een Bijbeltekst te memoriseren. In januari 2015 startte het project ”Wekelijkse Bijbeltekst”.

Op dit moment doen er 300 mensen mee, op ongeveer 100 adressen. Ruim de helft van hen is kind. De weektekst staat op de nieuwsbrief die ’s zondags na de kerkdienst wordt uitgedeeld. Het project is afgestemd op de hervormde gemeente maar ook niet-gemeenteleden mogen meedoen. Voor kerkelijke gemeenten die geïnteresseerd zijn, is digitaal materiaal beschikbaar.

Ds. A. J. Mensink, predikant van de hervormde gemeente Elburg, waardeert het project. „De kinderjaren zijn bij uitstek geschikt voor het uit het hoofd leren van Bijbelteksten, catechismussen en psalmverzen. Later ervaar je er de zegen en de waarheid van, als de woorden die je vroeger amper begreep voor je gaan leven. Zonder kennis van de Bijbel sta je zwakker als er geloofsvragen en aanvechtingen op je pad komen.”

Gemeentelid Betty Krooneman heeft vanaf het begin gezorgd voor coördinatie van het project. „Ik zoek Bijbelteksten uit, beheer het deelnemersbestand en houd per e-mail contact met deelnemers”, zegt ze desgevraagd. „Verder zorg ik ervoor dat zij voor een periode van drie of zes maanden een envelop ontvangen met de tekstkaarten uit de Herziene Statenvertaling, die wij in onze gemeente gebruiken.”

Welke teksten kiest u?

„Bij voorkeur niet te lange teksten die een aspect van de Bijbelse boodschap kernachtig samenvatten. Bij het uitzoeken ervan houd ik rekening met het kerkelijk jaar. We zijn nu in het vierde jaar. De eerste drie jaar heb ik steeds nieuwe teksten gekozen. Dit jaar herhalen we een groot deel van het eerste jaar.”

Waarom vindt u het aanleren van Bijbelteksten belangrijk?

„Er worden op de scholen weinig Bijbelteksten aangeleerd. Het gaat erom dat we Gods Woord in ons hart hebben. Dat is iets anders dan dat je de Bijbel op je smartphone hebt staan. Het is belangrijk dat het Woord wordt opgeslagen in het geheugen, al is dat niet genoeg. Het is mijn verlangen dat de Schrift harten zal aanraken en levens vernieuwen. Er kan een tijd komen dat we niet meer vrij kunnen beschikken over de Bijbel. Wat je in je hoofd hebt, kan niemand je afnemen. Bijbelkennis is vaak tot zegen en bemoediging geweest.”

Heeft u tips voor het uit het hoofd leren van Bijbelteksten?

„Lees een week lang ’s morgens de weektekst. Lees de tekst in elk geval de eerste dag in zijn context. Laat de kinderen de tekst elke dag een keer nazeggen. Houd de tekstkaart de hele week in het zicht, bijvoorbeeld in een wissellijst. Geef de kinderen een beloning als ze de tekst kennen. De grootste beloning is echter als de teksten in hun hart resoneren.”