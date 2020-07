De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) heeft een ”eenheid seksueel geweld” ingesteld tegen misbruik in de kerk.

Dat meldde nieuwsdienst Idea eerder deze maand. De nieuwe eenheid is per 1 juli van start gegaan. Er werken drie personen, onder wie twee criminologen. Doel van de afdeling is het zorgvuldiger afwerken van klachten van seksueel misbruik in de kerk, door de verschillende maatregelen van de EKD tegen misbruik te coördineren.