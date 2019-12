Eigen kerkgebouw voor oggiN te Grand Rapids

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) in de Amerikaanse stad Grand Rapids heeft in oktober een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. Het staat aan dezelfde straat als de kerk waar de gemeente voorheen samenkwam, de Leonard Street.

De oud gereformeerde gemeente in Nederland te Grand Rapids is een afdeling van de oggiN te Salford. Sinds haar oprichting in 2014 kwam de gemeente samen in een gehuurd kerkgebouw aan de Leonard Street.

In maart 2019 nam ds. G. Gerritsen, oud gereformeerd predikant te Hardinxveld-Giessendam, het beroep naar Grand Rapids aan. Enkele maanden later kreeg de gemeente onverwacht een kerkgebouw aangeboden, als gift van een andere reformatorische gemeente die werd opgeheven. Deze gemeente, van oorsprong ook van Nederlandse afkomst, zag graag dat haar gebouw als kerk in gebruik zou blijven. Dat gebouw was rond 1900 door Nederlandse immigranten gebouwd.

Nadat vrijwilligers uit de gemeente het gebouw maandenlang hebben gerenoveerd, kon het op dinsdag 22 oktober in gebruik worden genomen. Ds. Gerritsen preekte die avond uit Matthéüs 15:36 en 37. Het thema van zijn preek was: „Jezus met innerlijke ontferming bewogen over hongerigen.”